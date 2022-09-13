Диетолог Аплетаева рассказала, чем опасна петрушка для пожилых людей
По словам медика, пенсионеры нередко страдают от болезней почек. Петрушка, в частности, может спровоцировать один из таких недугов:
"Содержащаяся в ней щавелевая кислота может образовывать соли, которые впоследствии способны привести к заболеваниям почек и нарушению мочевыделительной системы",
– пояснила врач.
Аплетаева добавила, что не стоит добавлять петрушку во все блюда, поскольку зелень может спровоцировать воспалительный процесс, связанный с камнеобразованием. Если же камни в почках уже имеются, петрушка лишь усугубит проблему.
В заключение диетолог порекомендовала отдать предпочтение укропу. Как отметила Алпетаева, это самая безвредная зелень, которая практически не имеет противопоказаний.
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