Как удалить папилломы быстро и безболезненно
Практически 80% населения на Земле заражены папилломавирусом человека. Вирус может продолжительное время никак не проявляться, но в определенный момент папилломы могут все-таки дать о себе знать.
Народные средства против папиллом
Алоэ
Масло чайного дерева
Касторовое масло
Свежий сок чистотела
Лук и чеснок
Главные причины активации вируса:
Снижение иммунитета
Хроническая депрессия или стресс
Алкоголизм и курение
Заболевания органов пищеварения
Продолжительный прием антибиотиков, кортикостероидов или оральных контрацептивов
Частые простуды и грипп
Химиотерапия, лучевая терапия
Прием цитостатиков или иммунодепрессантов
Папилломы – это доброкачественные опухоли, они редко могут перерождаться в раковую опухоль. Но вероятность не исключена.
Вам стоит немедленно обратиться к доктору, если:
Папиллома периодически травмируется или испытывает механическое трение
Наросты быстро разрастаются
Расположены в области половых органов
Изменили цвет, увеличились в размере, стали кровоточивыми, доставляют дискомфорт.
Вы можете удалить папилломы в медицинских учреждениях, или воспользоваться рецептами народной медицины.
Народные средства и их применение против папиллом
1. Алоэ.
Алоэ – очень эффективно при борьбе с папилломами.
Для лечения подходит только растение возрастом от трех лет. Перед применением, неделю не поливайте алоэ.
Срежьте нижние, самые мясистые листки и поместите в холодильник на 10 дней.
Через 10 дней берем лист алоэ, разрезаем, накладываем на папиллому и закрепляем бинтом или обычным медицинским пластырем. Компресс следует менять три – четыре раза в сутки.
Курс лечения составит не менее 7 дней. Ваша папиллома просто исчезнет!
2. Масло чайного дерева.
Масло – отличное антимикробное и антивирусное средство.
Пропитайте ватную палочку и смазывайте папиллому. Старайтесь, чтобы масло не попадало на здоровую кожу. Данная процедура проводится 2-3 раза в сутки, пока папиллома полностью не сойдет.
Внимание! Если вы решили свести папилломы на веках или интимных местах, масло необходимо развести водой или соком алоэ в пропорции 1:1.
Чтобы удалить папилломы на лице, достаточно добавить масло чайного дерева в ваш косметический крем и наносить его на папилломы 5-6 раз в сутки.
3. Касторовое масло
Касторовое масло – копеечное и очень эффективное средство, которое вы можете использовать для уничтожения папиллом.
Если вы выберите именно этот вариант, результат станет заметен только несколько недель спустя.
Смочите ватку в масле и растирайте папилломы, при этом массируя их пальцами 5-7 минут 2 раза в день.
4. Свежий сок чистотела (не путайте с химическим веществом из аптеки!)
Берем стебли и листья чистотела, пропускаем через мясорубку, отжимаем сок через несколько слоев марли и выпариваем до кремообразной консистенции.
Этим экстрактом чистотела нужно смазывать папилломы 4-6 раз в сутки.
Внимание! Сок чистотела не следует применять людям с неврологическими заболеваниями и больным бронхиальной астмой.
5. Лук и чеснок
На одну небольшую луковицу взять 3 зубчика чеснока, очистить, натереть на мелкой тёрке. Кашицу нанести на папиллому и зафиксировать повязкой. Держать до 50 минут. Повторять процедуру до 5 раз в сутки.
Если жжение трудно переносить, чесночно-луковый сок рекомендуется смешать с оливковым маслом.
Для того, чтобы папилломавирус человека не проявил себя снова, укрепляйте иммунитет: правильно питайтесь, высыпайтесь, больше двигайтесь и почаще бывайте на свежем воздухе!
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