Как удалить папилломы быстро и безболезненно

Представляем вашему внимание простые и эффективные РЕЦЕПТЫ народной медицины, которые помогут вам избавиться от папиллом. Будьте здоровы!Практически 80% населения на Земле заражены папилломавирусом человека. Вирус может продолжительное время никак не проявляться, но в определенный момент папилломы могут все-таки дать о себе знать.Народные средства против папилломАлоэМасло чайного дереваКасторовое маслоСвежий сок чистотелаЛук и чеснокГлавные причины активации вируса:Снижение иммунитетаХроническая депрессия или стрессАлкоголизм и курениеЗаболевания органов пищеваренияПродолжительный прием антибиотиков, кортикостероидов или оральных контрацептивовЧастые простуды и гриппХимиотерапия, лучевая терапияПрием цитостатиков или иммунодепрессантовПапилломы – это доброкачественные опухоли, они редко могут перерождаться в раковую опухоль. Но вероятность не исключена.Вам стоит немедленно обратиться к доктору, если:Папиллома периодически травмируется или испытывает механическое трениеНаросты быстро разрастаютсяРасположены в области половых органовИзменили цвет, увеличились в размере, стали кровоточивыми, доставляют дискомфорт.Вы можете удалить папилломы в медицинских учреждениях, или воспользоваться рецептами народной медицины.Народные средства и их применение против папиллом1. Алоэ.Алоэ – очень эффективно при борьбе с папилломами.Для лечения подходит только растение возрастом от трех лет. Перед применением, неделю не поливайте алоэ.Срежьте нижние, самые мясистые листки и поместите в холодильник на 10 дней.Через 10 дней берем лист алоэ, разрезаем, накладываем на папиллому и закрепляем бинтом или обычным медицинским пластырем. Компресс следует менять три – четыре раза в сутки.Курс лечения составит не менее 7 дней. Ваша папиллома просто исчезнет!2. Масло чайного дерева.Масло – отличное антимикробное и антивирусное средство.Пропитайте ватную палочку и смазывайте папиллому. Старайтесь, чтобы масло не попадало на здоровую кожу. Данная процедура проводится 2-3 раза в сутки, пока папиллома полностью не сойдет.Внимание! Если вы решили свести папилломы на веках или интимных местах, масло необходимо развести водой или соком алоэ в пропорции 1:1.Чтобы удалить папилломы на лице, достаточно добавить масло чайного дерева в ваш косметический крем и наносить его на папилломы 5-6 раз в сутки.3. Касторовое маслоКасторовое масло – копеечное и очень эффективное средство, которое вы можете использовать для уничтожения папиллом.Если вы выберите именно этот вариант, результат станет заметен только несколько недель спустя.Смочите ватку в масле и растирайте папилломы, при этом массируя их пальцами 5-7 минут 2 раза в день.4. Свежий сок чистотела (не путайте с химическим веществом из аптеки!)Берем стебли и листья чистотела, пропускаем через мясорубку, отжимаем сок через несколько слоев марли и выпариваем до кремообразной консистенции.Этим экстрактом чистотела нужно смазывать папилломы 4-6 раз в сутки.Внимание! Сок чистотела не следует применять людям с неврологическими заболеваниями и больным бронхиальной астмой.5. Лук и чеснокНа одну небольшую луковицу взять 3 зубчика чеснока, очистить, натереть на мелкой тёрке. Кашицу нанести на папиллому и зафиксировать повязкой. Держать до 50 минут. Повторять процедуру до 5 раз в сутки.Если жжение трудно переносить, чесночно-луковый сок рекомендуется смешать с оливковым маслом.Для того, чтобы папилломавирус человека не проявил себя снова, укрепляйте иммунитет: правильно питайтесь, высыпайтесь, больше двигайтесь и почаще бывайте на свежем воздухе!