Ученые рассказали о полезных свойствах кефира

Кефир — кисломолочный напиток, получаемый из молока путем брожения.Кисломолочный напиток нормализует кислотный баланс и микрофлору желудочно-кишечного тракта. Укрепляет иммунитет и снижает уровень холестерина в крови.Кефир помогает избавиться от аллергии, а также будет полезен людям, принимающим лекарственные препараты.Кроме этого, кефир отлично подойдет для желающих снизить вес за счет ускорения метаболизма.Он играет важную роль в борьбе с несварением желудка и проблемами с пищеварением, сообщают эксперты Кadinvekadin.