Ученые рассказали о полезных свойствах кефира

Кефир — кисломолочный напиток, получаемый из молока путем брожения.

Кисломолочный напиток нормализует кислотный баланс и микрофлору желудочно-кишечного тракта. Укрепляет иммунитет и снижает уровень холестерина в крови.

Кефир помогает избавиться от аллергии, а также будет полезен людям, принимающим лекарственные препараты.

Кроме этого, кефир отлично подойдет для желающих снизить вес за счет ускорения метаболизма.

Он играет важную роль в борьбе с несварением желудка и проблемами с пищеварением, сообщают эксперты Кadinvekadin.
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