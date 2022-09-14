Кардиолог Кияшко рассказала, каким должен быть уровень холестерина у женщин в разном возрасте

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Кроме общего анализа крови, врачи рекомендуют регулярно контролировать уровень глюкозы крови и холестерина. Но зачем это делать женщинам, насколько для них опасно, если повышается уровень холестерина?По внешнему виду холестерин похож на воск. По химической структуре — это молекулы, сочетающие в себе стероиды и насыщенные жиры. Но без этого соединения ни одна живая клетка не сможет нормально существовать, поскольку холестерин помогает в формировании клеточной стенки как у животных, так и у людей.Раньше считалось, что холестерин поступает в организм с жирной пищей, но сегодня мы знаем — на продукты питания приходится не более 20% холестерина. Весь остальной объем тело производит само, поскольку это вещество включено в целый ряд биохимических процессов. Но за уровнем холестерина в крови нужно следить всем, в том числе — молодым женщинам. Почему? Об этом «Доктору Питеру» рассказала врач-кардиолог, терапевт Екатерина Кияшко.Желчь, гормоны и развитие плодаХолестерин не стоит считать однозначно вредным соединением — его опасность зачастую слишком преувеличивают, не разъясняя сути. Уточним, что любому организму, вне зависимости от пола, холестерин нужен для:построения всех клеток, поскольку это компонент мембраны;синтеза стероидных гормонов, которые регулируют многочисленные процессы в организме;усвоения определенных витаминов, особенно гормоноподобного холекальциферола — витамина D;образования желчи и нормального переваривания пищи.Единственный нюанс в женском организме добавляется во время беременности и кормления грудью. Тогда холестерин нужен дополнительно еще и для формирования организма ребенка. Чтобы не нарушать метаболические цепи, если вдруг с пищей холестерин поступать перестанет, организм подстраховался — он синтезирует большую часть этого соединения (до 80% всего объема).Уровень меняется в течение жизниПоскольку обменные процессы в женском организме в течение жизни меняются, логично предположить, что уровень холестерина тоже будет изменяться. Так, Екатерина Евгеньевна уточняет: с возрастом у здоровых женщин возможно некоторое повышение уровня за счет замедления обмена веществ, но эти отклонения незначительны.Но за уровнем этого вещества в крови нужно регулярно следить. Причем, нет конкретного возраста, с которого нужно регулярно проверяться. Рекомендации и частота обследования зависят не от возраста, а от конкретной ситуации.Пошел к врачу — сдай холестерин!Однократное измерение холестерина рекомендовано в любом возрасте, в рамках диспансеризации или профилактических осмотров. Это нужно для исключения наследственной гиперхолестеринемии, особенно если у женщины есть родственники 1-й линии (родители, братья, сестры), получившие серьезное сердечно-сосудистое заболевание или умершие в возрасте до 55 лет (женщины), и до 60 лет (мужчины).Чаще нужно сдавать анализ, если у самой женщины уже имеется:повышенное давление,сахарный диабет,лишний вес или ожирение.Чаще нужна проверка, вне зависимости от возраста, если женщина курит, принимает гормональные препараты. Тогда определение нужно и в 30 лет, и даже раньше. Для условно здоровых женщин рекомендована проверка показателей липидного обмена и глюкозы после 40 лет.Норма очень условна и относительна- Норма зависит не от возраста, а от факторов риска и сопутствующих заболеваний конкретного человека, — подчеркивает Екатерина Кияшко. — Условно здорового человека без хронических заболеваний должен насторожить уровень общего холестерина выше 8 ммоль/л или уровень холестерина ЛПНП выше 4-5 ммоль/л.Клинические рекомендации сегодня не подразумевают единых норм от и до, есть значения, превышение которых — однозначно плохо. Как объяснила кардиолог, женские половые гормоны действительно «защищают» в определенной степени сосудистую стенку до наступления менопаузы, есть у нас такое природное преимущество. Но к сожалению это не в ста процентах случаев случаев работает, поэтому ранние инфаркты у женщин тоже встречаются — хоть и гораздо реже, чем у мужчин.У женщин до 40 лет однозначно поводом для посещения врача должен стать общий холестерин > 8, или холестерин низкой плотности — «вредный» > 4,5-5ммоль/л.Что касается женщин старше 40, то и тут конкретной универсальной нормы нет. Таблицы нормы холестерина по возрастам, тиражируемые в интернете — не более чем миф, у него нет никакого научного подтверждения.- Есть целевой уровень «вредного» холестерина низкой плотности. Он определяется при расчете общего сердечно-сосудистого риска у конкретного человека по специальным таблицам — их используют для людей старше 40 лет, — поясняет врач.Таблицы эти очень объемны, в них учитывается масса параметров: возраст, вес, уровень давления, холестерина, сахара, стресса, наличие вредных привычек. Все эти факторы анализируют в комплексе — и принимают решение о дальнейшей терапии.По словам врача, всегда лучше определять показатели развернутой липидограммы, она содержит в себе подробное разделение на «вредный» и «полезный» холестерин и другие фракции. Какие еще показатели посмотреть вместе с этим анализом, врач определяет для каждой женщины индивидуально, в зависимости от ее состояния и заболеваний.Частота сдачи анализов тоже определяется индивидуально. У условно здоровых людей холестерин определяют 1 раз в 2-3 года. У женщин могут добавляться дополнительные показания к проверке холестерина, если они принимают оральные контрацептивы и/или системные ретиноиды (препараты для лечения акне).Смотрим, с чем сочетаетсяОпасно не повышение холестерина само по себе, а сочетание этого повышения с другими факторами, повреждающими сосудистую стенку и вызывающими воспаление в ней. К этим факторам относятся:каждая сигарета, выкуренная в перерывах между работой;продукты с насыщенным жиром;алкогольные напитки, какими бы они ни были легкими или крепкими;хронический стресс дома и на работе.Добавьте сюда такие состояния как сахарный диабет и повышенное давление, некоторые другие хронические заболевания — вот риск серьезных проблем с сердцем и холестерином. Контроль холестерина важен для всех. Особенность женщин состоит в том, что есть ситуации, когда его как раз не нужно контролировать — это беременность и грудное вскармливание.Я не полная, откуда у меня высокий холестерин?С таким вопросом часто сталкиваются кардиологи. Доктор подчеркнула: «Нет прямой зависимости между весом и уровнем холестерина. Но если оценивать в целом, да, у полных людей обычно больше проблем с правильным рационом и двигательной активностью, поэтому повышенный холестерин может встречаться чаще.Но это не значит, что у худых людей не может быть повышенного холестерина, он может быть высокий даже у строгих вегетарианцев. Напомню, что только 20% холестерина мы получаем с пищей, остальные 80% вырабатывает наша собственная печень. И во многом этот показатель зависит от особенностей липидного обмена именно в печени, что в свою очередь заложено у каждого с рождения, плюс приобретено за годы неправильного образа жизни».До нуля снижать нельзяНизкий холестерин — это тоже плохо. Чрезмерное снижение холестерина может наблюдаться у женщин, сильно ограничивающих себя в питании. Будут нарушаться те функции, в которых участвует холестерин — синтез гормонов и витаминов, может развиваться общая дистрофия. К счастью это бывает не так часто и связано с серьезными дефицитами питания на фоне каких-либо заболеваний. Довести уровень холестерина до 0 в принципе невозможно!Холестерин повышен? Без паникиНачните с пересмотра образа жизни. Сегодня нет жестких ограничений в питании, рацион можно строить по принципам средиземноморского питания — это:преобладание овощей, фруктов и зелени в рационе,замена жирных сортов мяса на более постные (птица),обязательное добавление еженедельно рыбы (включая жирные сорта),присутствие достаточного количества клетчатки,ограничение обработанного мяса, готовых мучных и сладких продуктов,ограничение потребления алкоголя и отказ от курения.Дополняйте это увеличением физической активности до 150 минут, а в идеале — до 300 минут в неделю.Таблетки «от холестерина» применяют не всем женщинам и не во всех ситуациях. Необходимость их назначения оценивается опять же по индивидуальным факторам риска и после дообследования — в таких случаях делают определенные виды УЗИ, после 40 лет используются специальные таблицы оценки риска.