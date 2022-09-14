Почему мужчинам полезно уменьшение мозга после рождения ребёнка

Наука доказала, что мозг молодых пап уменьшается на 2% после появления на свет первенца. Оказывается, это может им в реальности помочь установить более тесные связи с ребенком.Многие женщины испытывают психоэмоциональный стресс до и после рождния ребенка, из-за чего они становятся «менее выдающимися» в плане интеллекта. Существует даже такое словосочетание как baby brain (детский мозг) в английском языке, которое описывает снижение интеллектуальных способностей женщины после родов. И вот новое исследование предположило, что мужчины тоже могут сталкиваться с изменениями в мозге после появления на свет их первого малыша.Ученыеь из Мадрида узнали, что молодые папы лишаются до 2% объёма коры головного мозга после появления первенца. Почему так происходит - неясно, но авторы исследования считают, что данные изменения объема мозга облегчают общение отцов с детьми. Ранее наблюдения показывали, что материнство способно поменять женский мозг. Молодые мамы могут сталкиваться с изменениями в лимфатических подкорковых сетях - мозговой зоне, где формируются гормоны беременных. Однако ученые не могли прийти понять, изменяет ли ребенок мозг своего папы.И вот теперь эти данные получены за счет МРТ мужчин, которые испытали счастье отцовства, либо не испытали его. У представителей сильного пола обнаружены признаки изменения в корковом сером веществе - области мозга, отвечающей за социальное понимание. То есть у них менялась другая часть мозга, нежели чем у женщин. Также у мужчин зафиксировано изменение объёма зрительной системы. Это дает папам шанс лучше видеть своих малышей и вступать с ними в более тесные контакты.