7 разрушающих здоровье привычек, о которых надо забыть после 55

Зачастую кажется, что наши ежедневные ритуалы весьма безобидные, однако это только на первый взгляд, говорят врачи.Наш организм постоянно меняется: чем старше мы становимся, тем ощутимее эти перемены. Так, после 50 лет человеческий мозг теряет до десяти тысяч нервных клеток ежедневно, а мышечной массы — порядка 1–2% в год.«У женщин значительно понижается уровень эстрогена. Из-за изменения обмена веществ организм активно накапливает жир в депо — живот, руки, бедра. Именно в этом возрасте некоторые замечают заметное ухудшение зрения», — рассказывала спортивный врач Александра Пурига.Чтобы как можно дольше хорошо себя чувствовать, достойно выглядеть и не бегать по врачам, нужно отказаться от некоторых привычек. В молодости они, может быть, не были так опасны, но после 55 могут серьезно вам навредить.Злоупотреблять спиртнымВообще пить алкоголь — вредно, в идеале от него стоит отказаться раз и навсегда. И чем старше мы становимся, тем сложнее организму справляться с последствиями очередной вечеринки.- После 55 лет алкоголь провоцирует накопление висцерального жира. Его избыток приводит к некоторым опасным болезням — раку, высокому уровню холестерина, инсульту, сердечным заболеваниям и сахарному диабету, — говорит доктор Сюзанна Вонг.Спиртное также может усугубить уже имеющиеся хронические заболевания, поэтому старайтесь как можно реже пить алкоголь.Громко слушать музыкуС возрастом качество нашего слуха снижается — это естественный процесс, от которого никто не застрахован. Однако если вы привыкли громко слушать музыку, постоянно ходить в наушниках, то это может существенно усугубить ситуацию.Пожалейте свои барабанные перепонки: не слушайте музыку на полной громкости. И вообще старайтесь какое-то время проводить в тишине.Со всем соглашаться«Всегда говори „да“» — это девиз, который разрушает нашу психику. Зачастую у людей после 55 уже появляются внуки, которых так часто любят оставлять у бабушки и дедушки. Ничего плохого в этом нет, если вы прекрасно себя чувствуете.Но если вы понимаете, что вам тяжело, хочется отдохнуть или заняться своими делами, то придется учиться говорить «нет». И это правило стоит соблюдать всегда, какая бы не была ситуация.Оставаться в одиночестве надолгоОдин из секретов медленного старения — это поддержание социальных связей. Вам нужно как можно чаще выбираться из дома, гулять, видеться с друзьями, ходить по магазинам, в театры и кино.Если же вы постоянно сидите дома и не общаетесь с близкими, то это может привести к депрессии. А она, в свою очередь, провоцирует развитие деменции.Изнурять себя тренировкамиФизические нагрузки — это прекрасно. Только вот тот вид спорта, которым вы занимались в 30 и 40 уже может навредить после 55.- После 55 лет следует избегать агрессивных упражнений, таких как приседания, прыжки с гирями и чрезмерные кардионагрузки. Это создает большую нагрузку на сердце, колени, суставы. Все может обернуться сердечным приступом, разрывом мениска, остеоартритом, — цитирует ETNT хирурга, ортопеда Барбару Бергин.Винить себя за старениеВсе люди рано или поздно стареют. Только вот некоторые никак не могут смириться с тем, что у них появились морщины, шея уже не такая гладкая, ноги стали больше, а губы — тоньше. И тогда они залезают в Сеть и пытаются выяснить, как омолодиться с помощью народных средств, странных упражнений и кремов с коллагеном, которые не работают.В итоге страдают психика, самооценка, бюджет, а иногда и здоровье. Самое лучшее, что вы можете сделать — это принять те естественные процессы, которые происходят с вашим телом. А помочь выглядеть моложе может сертифицированный косметолог. Врач и уход подберет, и процедуры назначит, которые подойдут именно вам. Не экспериментируйте со своим телом самостоятельно!Не следить за состоянием костейОртопеды знают, если на прием к ним пришла женщина старше 55 лет, с большой долей вероятности ей можно ставить диагноз «остеопороз». С возрастом кости становятся хрупкими, поэтому за ними надо следить.- Изначально вы не чувствуете никаких изменений. Люди думают, раз ничего не болит, значит, все в порядке, — говорит доктор Бергин.