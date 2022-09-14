Риск осложнений после вакцин от ковида - менее 0,018%

По словам главы Росздравнадзора Аллы Самойловой, количество официально задокументированных нежелательных побочных эффектов на вакцинацию от коронавируса в нашей стране равняется 0,018% от всего объёма провакцинированных. Это очень хороший показатель, который демонстрирует, что вакцинация практически полностью безопасна.В Росздравнадзоре пока нет данных о серьёзных нарушениях здоровья у пациентов, прошедших через вакцинацию от коронавируса за весь её период. Если в очень редких случаях люди и сталкивались с такими осложнениями, то они полностью соответствовали тем, что зафиксированы в инструкциях к вакцинам. Частота также приблизительно соответствовала нормативной, поскольку она не превышала 0,018% от общего объёма получивших прививки.В целом, это даже ниже, чем при вакцинации зарубежными препаратами. При этом в России пока не сообщалось о смертях, которые были вызваны вакцинами от коронавируса, а вот на Западе эти сообщения имеются. В некоторых случаях вакцины западного производства провоцировали смертельно опасные тромбы (люди умирали прямо на пунктах вакцинации), приводили к развитию миокардита и других угрожающих жизни нарушений. В отношении российских препаратов этого не зафиксировано.И подобное объясняется не только тем, что наши препараты менее активно применялись на планете. В настоящий момент вакцины российского производства использовались среди десятков миллионов людей, так что выборка очень значительная. А некоторые авторитетные международные исследования показывали, что препараты отечественного производства являются наиболее безопасными и наиболее эффективными среди всех остальных.