10 напитков, которыми не стоит злоупотреблять. А лучше вообще не пить

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Тем более есть не менее вкусные и точно более полезные альтернативы, одобренные диетологами.«Здоровыми» последнее время называют какие угодно напитки с лозунгами «лучшее для вас», «смузи для здоровья», «натуральное органическое» и так далее. Не обманывайтесь яркими этикетками и бодрыми девизами!Почему многие популярные напитки вредны и даже опасны?Когда вы прочитаете состав этих напитков, то поймете – большинство из них вам вредит. Есть сахар в составе? Вычеркивайте! Если бы на этикетках писали цифры, а не только названия добавок, вы бы удивились, как много в сладких напитках скрытых, искусственных сахаров и красителей. По статистике – больше, чем в обработанных магазинных сладостях.Конечно, если вы эпизодически и очень редко пьете сладкую воду, конца света не случится, а вот чрезмерное регулярное употребление таких напитков имеет накопительный эффект и в итоге отрицательно скажется на вашем здоровье.Эксперты по питанию из Института домашнего хозяйства делятся, насчет употребления каких напитков стоит дважды подумать, и советуют лучшее для здоровья, что можно выбрать в магазине.Фруктовый сокСами по себе фрукты питательны, наполнены антиоксидантами и клетчаткой. Естественные сахара, которые в них содержатся, богаты полезными веществами, такими как витамины, минералы и клетчатка. Но в соке из фруктов клетчатки не остается, зато высвобождается сахар в огромных количествах плюс добавляется калорий (на небольшой стакан сока нужно как минимум три апельсина). Кроме того, пастеризация фруктовых соков также снижает в них количество некоторых питательных веществ. И хотя соки бывают разные, и свежевыжатый определенно лучше концентрата, калорий много и том, и в другом – примерно 120-150 ккал на стакан. Исследования показывают, что употребление сахарозы без клетчатки (в соках ее нет) приводит к метаболическому синдрому, повреждению печени и ожирению, в том числе детскому.Здоровая альтернатива. Фруктовая вода (просто вода с кусочками фруктов) или цельные фрукты на завтрак: они хорошо насыщают и обеспечивают клетчаткой.Сладкие кофейные напиткиПросто кофе – это хорошо (в меру), а вот самый разный декаданс и хипстерство вроде фраппучино не оставляют от пользы кофе камня на камне. Дело в пресловутом сахаре. Если это не запланированный десерт в качестве читмила, откажитесь от взбитых сливок, сладких сиропов и других вредных липких добавок. К тому же кофеин не поможет вам, когда организм получит «удар» от резкого падения сахара после такого же резкого подъема.Здоровая альтернатива. Обычный капучино, состоящий только из эспрессо и молока, или Американо из Старбакса (без сахара!).Сладкая газировкаВ бутылке 500 мл, будь то кола или апельсиновая, лимонная и любая другая газировка, содержится не меньше 13 чайных ложек сахара, что в два раза превышает дневную норму. Необязательно совсем отказываться: когда болит живот, можно выпить имбирного Эля, и бутылочку колы с вашим именем – как не пригубить! Но не делайте из этого привычку. И не надейтесь на ярлычки «без сахара» — искусственные подсластители бывают в 200-600 раз слаще обычного сахара и гиперстимулируют ваши вкусовые рецепторы. Потребление чрезмерного количества искусственных подсластителей может со временем изменить ваши вкусовые предпочтения, увеличивая тягу к суперсладким продуктам и уменьшая удовольствие от естественно сладких продуктов, таких как свежие фрукты. Немного — можно, но будьте осторожны и умеренны с искусственными добавками.Здоровая альтернатива. Натуральная газированная вода без добавок. Если все же хочется побаловаться сладким: смешайте половину газированного напитка с половиной сельтерской.Сладкое ореховое молокоМолоко на растительной основе –вкусно и практично, если оно без добавок. Но зачастую в такое молоко кладут сахар, чтобы усилить вкус. Это касается всех видов напитка: из кокоса, миндаля, конопли, фундука и овса. Кроме того, растительное молоко содержит меньше белка, чем молоко животного происхождения или соевое, так что не так уж оно и питательно.Здоровая альтернатива. Несладкое ореховое молоко без добавления сахара.Готовые алкогольные напиткиГотовые коктейли — это, по сути, похмелье в бутылке. Сочетание добавленного сахара, консервантов и алкоголя может только ускорить обезвоживание, которое уже происходит, когда вы выпиваете.Здоровая альтернатива. Любимый спиртной напиток со льдом или с содовой. Или попробуйте сделать свой собственный коктейль дома.Протеиновые коктейлиВы уверены, что вам нужен переслащенный белок? Взгляните на список ингредиентов большинства протеиновых коктейлей, и вы будете шокированы, обнаружив, что они содержат сахар, искусственные подсластители, консерванты и другие вредные добавки. Лучше пейте воду и ешьте белок с пищей. Традиционные источники, такие как молоко, йогурт, яйца, морепродукты, курица и листовая говядина, всегда надежнее.Здоровая альтернатива. Источники белка, перечисленные выше, или качественные коктейли без добавок в составе.Спортивные напиткиЕсли вы не профессиональный атлет, вам не нужно восстанавливать баланс электролитов с помощью специальных напитков, чтобы повышать производительность и силы. Спортивные напитки могут понадобиться в особых случаях, таких как тренировки при экстремальных температурах или продолжительные спортивные нагрузки длительностью больше 90 минут. Для получасовой работы на эллиптическом тренажере достаточно воды. Спортивные напитки созданы для того, чтобы помочь спортсменам оставаться бодрыми и восстанавливать гидратацию организма за счет правильного баланса легко доступных углеводов (сахара) и минералов (натрия, калия и хлора). Они очень калорийны, а если у вас чувствительный живот, эти напитки даже могут вызвать у вас легкую тошноту.Здоровая альтернатива. Обычная вода или несладкая кокосовая вода (внимательно читайте состав, в ароматизированные напитки добавляют тонны сахара).Бутилированые смузиДаже если на этикетке заявлено «не содержит сахара», большинство смузи лишь маскируются под оздоравливающие напитки. Они хитро избегают обвинений, используя для сладости фруктовое пюре, при этом общая сахарная нагрузка все равно значительна и часто не сбалансирована никакими волокнами или белками, которые помогают стабилизировать уровень сахара в крови и сохранить чувство сытости.Здоровая альтернатива. Домашние смузи с кусочками фруктов, овощей и источником белка, например греческим йогуртом.Готовые холодные чаиСтандартная бутылка персикового чая со льдом содержит 34 грамма, или почти 9 чайных ложек добавленного сахара, что превышает дневной лимит, рекомендованный Американской кардиологической ассоциацией. Вы не можете контролировать, сколько сахара (или искусственных подсластителей) добавляется в предварительно подслащенный напиток. Лучше в несладкий вариант самостоятельно добавить чайную ложку (или две) сахара для сладости. Таким образом вы можете контролировать количество добавляемого сахара и снизить общее содержание сахара более чем наполовину.Здоровая альтернатива. Несладкий чай с кусочками цитрусовых и одной (или двумя) чайными ложками сахара для сладости.Коварная ароматизированная минералкаПроверьте этикетки на наличие искусственных подсластителей (аспартам, ацесульфам-К, сукралоза, сахарин и т. д.). Хотя не вся ароматизированная вода вредна для здоровья, чтобы убедиться в этом, нужно провести небольшую «детективную работу» с изучением этикеток.Здоровая альтернатива. Газированная вода с добавлением фруктового сока для аромата.