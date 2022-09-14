Для кого опасна копчёная рыба

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Наиболее уязвимым людям не рекомендуется употреблять копчёную рыбу из-за риска пищевого отравления. Она может содержать бактерии, провоцирующие листериоз.Эксперты Агентства по пищевым стандартам в Великобритании предупреждают, что людям пожилым и будущим мамам нужно избегать употребления копчёной рыбы из-за вероятности пищевого отравления бактерией листерия. Готовая к употреблению копчёная рыба вроде лосося может содержать микроорганизмы, провоцирующие листериоз. И если у большинства из нас эта инфекция протекает бессимптомно или провоцирует лишь незначительные проблемы вроде диареи, у людей пожилых, младенцев или лиц с ослабленной иммунной системой листериоз может вызвать тяжелейшие проблемы, опасные для жизни. Среди них сепсис или менингит.Заражение листериями во время беременности может спровоцировать выкидыш или мертворождение. В Великобритании с 2020 года было зарегистрировано 14 случаев листериоза и 8 из них с января этого года, что говорит о начале вспышки. Большинство из этих людей ели готовую к употреблению копчёную рыбу.Особое предупреждение звучит в адрес людей старше 65, беременных и лиц с сопутствующими заболеваниями вроде рака или проблем с иммунитетом. Необходимо, чтобы копчёная рыба была тщательно приготовлена перед её употреблением. Высокая температура убьёт все опасные бактерии и сделает рыбу безопасной для человека