Врач назвал пять признаков плохой циркуляции крови: чем это опасно?

Плохая циркуляция крови в теле является одним из симптомов старения, но если она встречается у 40-летних людей, за этим могут скрываться опасные патологии.О том, почему важно уметь замечать признаки плохой циркуляции крови, рассказал в интервью физиотерапевт Крис Татт.«Плохое кровообращение может объясняться не только старением, это произойти в результате основной проблемы со здоровьем, такой как диабет, заболевания сердца и сосудов (атеросклероз). Если ее не лечить, проблема не решится сама собой, а вместо этого приведет к серьезным осложнениям, таким как тромбы, инфицированные язвы и, в крайних случаях, ампутация», - цитирует медика издание ETNT.Врач назвал пять признаков, указывающих на плохую циркуляцию крови, и посоветовал не игнорировать их.Ощущение уколов иголками. Эксперт заметил, что когда кровообращение становится вялым, возникают частые ощущения покалывания, особенно в конечностях. Это связано с тем, что кровь не достигает этих областей тела в количествах, достаточных для их питания.Холодные руки и ноги. Поступление крови обеспечивает теплом все участки тела. Если кровообращение понижено, руки и ноги как периферические зоны ощущаются более холодными, чем остальные области тела.Отеки. По словам доктора Татта, при плохой циркуляции крови отеки чаще всего возникают на руках, лодыжках ступнях. В случае этой проблемы происходит выделение жидкости из кровеносных сосудов в окружающие ткани, что и приводит к отечности.Боль в суставах, мышечные спазмы. Одним из характерных признаков плохого кровообращения специалист назвал«боль в икрах, которая усиливается при длительном сидении или стоянии, провоцирует скованность и спазмы».Изменения цвета кожи. Доктор Татт подсказал, как можно увидеть плохое кровообращение: в частности, можно заметить очень бледный или синеватый цвет кожи – в основном, на руках, пальцах ног, на носу и губах.