«Суп — это просто традиция»: 5 вопросов о питании врачу-диетологу
Что будет, если есть только макароны
Такое питание исключает из рациона практически все питательные вещества, витамины и минералы. При столь однообразном рационе вы непременно столкнетесь с разнообразными дефицитами, которые могут проявляться невероятным числом симптомов: от мышечной слабости, судорог, утомляемости, запоров, шелушения кожи, ломкости ногтей, выпадение волос и частных простудных заболеваний до тяжелых состояний, даже угрожающих жизни.
Питание здорового человека все-таки должно быть сбалансированным:
половину рациона должны составлять овощи, фрукты и ягоды;
четверть — растительные и животные белки: мясо и птица, рыба и морепродукты, кисло-молочные продукты, бобовые, семена и орехи;
четверть — «длинные» углеводы: крупы, цельнозерновой хлеб, хлеб с отрубями, из обойной муки (мука крупного помола) и пророщенных зерен, цельнозлаковые макаронные изделия.
Если же рацион выражено ограничен: например, человек ест только сосиски с макаронами или пюре, а из овощей предпочитает исключительно томаты или огурцы или совсем не ест овощи и фрукты — это обычно говорит об отсутствии привычки питаться рационально.
Есть хорошая новость, эту привычку можно выработать в любом возрасте. Для этого постепенно добавляйте в меню новые продукты. Если вы будете потихоньку пробовать новый продукт в течение 2-3 месяцев, он станет для вас гораздо более привычным, а через 5-6 месяцев с высокой вероятностью полноценно войдет в рацион.
Сбалансированное питание включает не менее тридцати, а лучше даже пятидесяти, разных цельных продуктов в неделю.
Цельные продукты — необработанная и нерафинированная (либо минимально обработанная/рафинированная) пища, например, цельные зерна, корнеплоды, орехи, овощи или фрукты.
Кстати, красное яблоко и зеленое яблоко считается за два разных вида. А вот колбаса и сосиски совсем не относятся к цельным продуктам, это продукты высокой степени обработки, подобные «деликатесы» точно не стоит есть ежедневно.
Можно ли постоянно покупать бургеры, картошку фри и пиццу
Каждый человек сам выбирает какой образ жизни ему ближе и какие блюда составляют его рацион. Но важно помнить, что фастфуд относится к продуктам с высокой степенью обработки и связан с хроническими заболеваниями: ожирением, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца и сахарными диабетом 2 типа. То есть подобное питание достоверно сокращает продолжительность жизни.
На данный момент считается, что риск сердечно-сосудистых заболеваний значительно повышается для тех, кто ест фастфуд три и более раз в неделю.
Чем больше в рационе цельных продуктов, чем разнообразнее питание и чем в нем меньше продуктов глубокой переработки — тем дольше вы будете жить.
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