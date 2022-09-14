«Суп — это просто традиция»: 5 вопросов о питании врачу-диетологу

Как влияет на организм отказ от мяса, можно ли питаться бургерами и дожить до ста лет, и сколько десертов в неделю не повредит нашей талии, — рассказывает врач доказательной медицины, эндокринолог и диетолог клиники «Рассвет» Лариса Бавыкина.Что будет, если есть только макароныТакое питание исключает из рациона практически все питательные вещества, витамины и минералы. При столь однообразном рационе вы непременно столкнетесь с разнообразными дефицитами, которые могут проявляться невероятным числом симптомов: от мышечной слабости, судорог, утомляемости, запоров, шелушения кожи, ломкости ногтей, выпадение волос и частных простудных заболеваний до тяжелых состояний, даже угрожающих жизни.Питание здорового человека все-таки должно быть сбалансированным:половину рациона должны составлять овощи, фрукты и ягоды;четверть — растительные и животные белки: мясо и птица, рыба и морепродукты, кисло-молочные продукты, бобовые, семена и орехи;четверть — «длинные» углеводы: крупы, цельнозерновой хлеб, хлеб с отрубями, из обойной муки (мука крупного помола) и пророщенных зерен, цельнозлаковые макаронные изделия.Если же рацион выражено ограничен: например, человек ест только сосиски с макаронами или пюре, а из овощей предпочитает исключительно томаты или огурцы или совсем не ест овощи и фрукты — это обычно говорит об отсутствии привычки питаться рационально.Есть хорошая новость, эту привычку можно выработать в любом возрасте. Для этого постепенно добавляйте в меню новые продукты. Если вы будете потихоньку пробовать новый продукт в течение 2-3 месяцев, он станет для вас гораздо более привычным, а через 5-6 месяцев с высокой вероятностью полноценно войдет в рацион.Сбалансированное питание включает не менее тридцати, а лучше даже пятидесяти, разных цельных продуктов в неделю.Цельные продукты — необработанная и нерафинированная (либо минимально обработанная/рафинированная) пища, например, цельные зерна, корнеплоды, орехи, овощи или фрукты.Кстати, красное яблоко и зеленое яблоко считается за два разных вида. А вот колбаса и сосиски совсем не относятся к цельным продуктам, это продукты высокой степени обработки, подобные «деликатесы» точно не стоит есть ежедневно.Можно ли постоянно покупать бургеры, картошку фри и пиццуКаждый человек сам выбирает какой образ жизни ему ближе и какие блюда составляют его рацион. Но важно помнить, что фастфуд относится к продуктам с высокой степенью обработки и связан с хроническими заболеваниями: ожирением, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца и сахарными диабетом 2 типа. То есть подобное питание достоверно сокращает продолжительность жизни.На данный момент считается, что риск сердечно-сосудистых заболеваний значительно повышается для тех, кто ест фастфуд три и более раз в неделю.Чем больше в рационе цельных продуктов, чем разнообразнее питание и чем в нем меньше продуктов глубокой переработки — тем дольше вы будете жить.