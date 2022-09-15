Россиянкам назвали основные причины появления целлюлита

Появление целлюлита у женщин вызывают частые переходы от длительного голодания к перееданию, заявила диетолог-эндокринолог, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова.По словам врача, многие женщины считают целлюлит следствием колебаний веса, но на самом деле это не так. Данный недуг является одним из проявлений хронической венозной недостаточности, из-за которой нарушается отток лимфы и венозной крови от нижних конечностей. Чаще всего предрасположенность к целлюлиту обусловлена генетически, и вылечить его нельзя, можно только свести его проявления к минимуму.Помимо частой смены рациона питания, среди основных причин, способствующих образованию целлюлита, Кривцова назвала низкую физическую активность. Также, по ее мнению, усилить выраженность проблемы способно и неправильное питание, в котором преобладают быстрые углеводы.