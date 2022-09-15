Какая влажность воздуха должна быть дома, чтобы реже болеть — отвечает врач Вострякова

В квартире сыро — могут развиться аллергия и появиться кашель, воздух пересушен — замучают частые ОРВИ. Об оптимальных для здоровья показателях влажности воздуха в помещениях, где мы проводим большую часть жизни, рассказала врач.Врачи уверяют — температура и влажность в помещении — очень важные показатели, которые влияют не только на наше физическое, но и психическое здоровье. Есть данные, что слишком сырой или слишком влажный воздух дома или на работе на 25% повышает восприимчивость к стрессовым ситуациям.Так каким же должен быть уровень влажности, чтобы реже болеть и как исправить положение, если проветривание и увлажнители не помогают? «Доктор Питер» спросил экспертов.кандидат медицинских наук, врач-невролог высшей категории, врач-физиотерапевт отеля премиум-класса и медицинского центра Verba MayrВлажность зимой и летом- Влажность в помещениях должна поддерживаться на уровне 40-60%, — рассказала «Доктору Питеру» врач-невролог, физиотерапевт медицинского центра Verba Mayr Светлана Вострякова. — Это оптимальные значения для качественного состояния организма человека в помещении.Процент влажности варьируется в зависимости от времени года и того, для каких целей используется помещение, уточняет эксперт.- Так, в холодное время года оптимальная влажность помещения в жилой комнате составляет 30–45%, а в теплое время года — 30–60%. В помещении для отдыха и учебных занятий оптимальной является влажность 30–45%. Поддерживать влажность на этом уровне можно с помощью парогенераторов и вентиляции, — говорит врач.Влажность воздуха и риск заболеть- При оптимальной влажности воздуха не только легче дышится в помещении, но и на 25% снижается восприимчивость к стрессовым ситуациям, — обращает внимание Светлана Вострякова. — При снижении относительной влажности воздуха ниже 40% повышается риск заболеть ОРВИ, так как снижается увлажненность слизистых оболочек глаз, носовой полости, в результате чего на слизистой фиксируются вирусные агенты. Если же влажность воздуха в помещении составляет 40–70%, то снижается передача вирусов воздушно-капельным путем. Вирусы оседают на поверхности и не могут передвигаться с потоком воздуха.Повышенная влажность в помещении также нежелательна, уточняет эксперт.- Если относительная влажность воздуха превышает 80%, то начинают размножаться плесневые грибы и пылевые клещи, которые вызывают развитие аллергических реакций, — говорит врач. — При повышенной влажности из ламината, фанеры, древесноволокнистых плит и изоляционных материалов выделяется токсичный газ формальдегид, который вызывает дискомфорт, першение в горле, жжение в глазах, кашель, тошноту и появление раздражения на коже.При повышенной влажности снижается потоотделение с поверхности кожи, что может привести к перегреву организма и развитию теплового удара.Решаем проблему- Как поддерживать комфортный уровень влажности у себя дома? Во-первых, этот уровень сначала нужно зафиксировать, — объясняет эксперт по микроклимату в помещении Андрей Руднев. — Сейчас на рынке очень много комнатных датчиков для отслеживания параметров. Во-вторых, в зависимости от ситуации предпринимать меры:ставить систему увлажнения, если недостаточно влажности в помещении. Это могут быть комнатные увлажнители, либо мультизональная централизованная система увлажнения.обеспечить хороший воздухообмен (приток свежего воздуха и удаление насыщенного влагой), если в комнате или ванной сыро. Тут потребуется монтаж полноценной системы вентиляции, либо установка проветривателей, вытяжных вентиляторов.устранить причину образования конденсата на окнах. Чаще всего это связано с плохой теплоизоляцией, необходимо устранить так называемые «мостики холода».Еще один важный фактор для поддержания здоровья и хорошего самочувствия в вашем доме — это температура воздуха. Но какой она должна быть? Так, например, врач-терапевт Елена Черненко отмечает, что в помещении, где человек спит, может быть чуть прохладнее, чем в других.- В спальне оптимальная температура воздуха — 19-20 градусов, — поясняет врач-терапевт. Также по ее словам, высокая влажность и температура воздуха в квартире могут быть опасны для людей с хроническими заболеваниями легочной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной систем. Подробнее об этом можно прочитать в материале издания.