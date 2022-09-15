Правда ли перец чили может улучшить здоровье и продлить жизнь

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Перец чили — это единственное растение, которое одновременно содержит каротиноиды, флавоноиды и капсаициноиды.Первые два класса веществ отвечают за цвет плодов, а в организме человека выступают в качестве антиоксидантов, защищая от окислительного стресса и воспаления. Капсаицин же обеспечивает жгучий вкус перца и считается самым полезным его компонентом.Попадая в желудочно?кишечный тракт, это органическое соединение воздействует на ванилоидные рецепторы — мембранные белки нервных клеток, которые реагируют на высокую температуру, химические раздражители и воспалительный ответ организма.А поскольку эти рецепторы выделяются не только нейронами, но и клетками эндотелия сосудов, крови, жировой ткани, гладкой мышечной мускулатуры и других тканей, капсаицин может влиять на сердечно?сосудистую и пищеварительную системы, снижать воспаление и регулировать аппетит и вес тела.Как перец чили влияет на массу тела и метаболизмКапсаицин увеличивает чувство сытости и подавляет голод, снижает количество потребляемой пищи, увеличивает окисление жиров и термогенез — трату энергии на производство тепла.Более того, активация ванилоидных рецепторов может защитить от накопления жира, снизить уровень глюкозы в крови и увеличить чувствительность к инсулину, что также хорошо влияет на массу тела.В одном исследовании приём 0,9 г чили?перца в капсулах или томатном соке перед едой снизили суточное потребление калорий участников на 263–382 ккал.К сожалению, этот эффект временный — только пока вы не привыкнете к острой пище. В одном эксперименте приём 1 г перца перед едой снизил калорийность обеда где?то на 50 ккал у тех, кто не перчит еду, но не повлиял на любителей остренького.Впрочем, в метаанализе 11 научных работ пришли к выводу, что приём капсаицина в виде капсул, порошка, растворённого в соке, или ферментированной пасты обеспечивает небольшую, но заметную потерю веса за 4–12 недель.Не стоит воспринимать чили?перец как чудо?средство для похудения, но есть смысл добавить его к рациону при использовании других методов вроде здорового питания, физической активности и полноценного сна.Как чили?перец поддерживает здоровье сердца и сосудовКапсаицин увеличивает активность ферментов, ответственных за расширение сосудов, а также экспрессию противовоспалительных белков, защищающих сердце от гипертрофии и фиброза — зарастания соединительной тканью.В одном исследовании выяснили, что регулярное употребление 30 г рубленого перца в день на протяжении четырёх недель значительно снижает окисление липопротеинов в плазме крови, а окисление — это один из факторов развития атеросклероза.В другой научной работе обнаружили, что приём 4 мг капсаицина в день на протяжении трёх месяцев увеличивает уровень липопротеинов высокой плотности, или «хорошего» холестерина, что может защитить от возникновения бляшек на стенках сосудов.Таким образом, употребление перца чили снижает факторы риска сердечно?сосудистых заболеваний (ССЗ) и может стать профилактикой атеросклероза.Как перец чили влияет на пищеварениеСчитается, что острая еда вредит желудку, особенно при наличии заболеваний. На самом же деле капсаицин может оказать обратное действие. Это соединение подавляет секрецию кислоты в желудке, стимулирует кровообращение его слизистой и производство слизи. Всё это защищает от образования язв и способствует их заживлению.В одном эксперименте выяснили, что приём капсаицина увеличивает секрецию слизи у пациентов с гастритом, включая людей, заражённых бактерией Helicobacter pylori, и предотвращает повреждение органа.В анализе данных около 2,5 тысячи человек из Мексики и Кореи обнаружили, что ежедневное употребление капсаицина в дозировке менее 30 мг в день снижает риск рака желудка.Однако более высокие дозы (от 30 до 250 мг/день) могут быть опасными. В другом исследовании также отметили, что вместе с определённым генотипом и наличием бактерии Helicobacter pylori большое количество перца чили в рационе может увеличить риск онкологии.Так что если у вас есть какие?либо проблемы с ЖКТ, спросите гастроэнтеролога, можно ли вам добавлять в рацион острые блюда.Правда ли перец чили может продлить жизньВ 2021 году вышел метаанализ четырёх обзорных исследований с данными более 570 тысяч человек от 18 до 79 лет, проживающих в Италии, Иране, США или Китае. Проверив научные работы, учёные пришли к выводу, что потребление перца чили снижает риск смерти от сердечно?сосудистых заболеваний, рака и любых других причин.В одном из обзорных исследований, вошедших в метаанализ, подсчитали, что если есть жгучую специю каждый день, риск скончаться от любых причин уменьшается на 14%.В другом эксперименте обнаружили, что люди, употребляющие перец чили более четырёх раз в неделю, примерно на треть меньше рискуют умереть от заболеваний сердца.В конце метаанализа учёные отметили, что их научная работа имеет свои недостатки, включая небольшое количество исследований и разные модели потребления специи. Однако несмотря на различия положительное влияние острой еды отметили во всех исследованиях.Сколько перца чили нужно есть, чтобы получить пользу для здоровьяТочно назвать полезную дозу не получится, поскольку в многочисленных экспериментах использовалось разное количество чистого капсаицина и жгучей специи, а в обзорных исследованиях вообще интересовались только частотой употребления, а не количеством.Поскольку содержание этого вещества в перце чили составляет около 1% от веса продукта, можно предположить, что 1–2 г острой приправы в день обеспечат 10–20 мг алкалоида.Этого будет достаточно, чтобы дать преимущества для здоровья и при этом не навредить желудку.