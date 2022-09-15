Названа главная ошибка гипертоников

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Врач-кардиолог Юлия Маршинцева в разговоре с Москвой 24 назвала отказ от поддерживающей терапии самой распространенной ошибкой гипертоников."Люди, у которых повышается давление, приходят к кардиологу, тот подбирает терапию и на этой терапии давление у людей стабилизируется. Многие считают, что если давление нормализовалось, то можно отменять препараты, оно будет и дальше хорошее",При этом пациенты забывают, что улучшение состояния напрямую связано с приемом лекарств. Если перестать их пить, давление снова начнет повышаться, предупреждает кардиолог. Это в свою очередь может привести к гипертоническому кризу и даже инсульту."Скачки давления – это, конечно, риски развития инсульта. Особенно если на шее есть извитости сосудов или бляшки какие-то. Чем больше факторов риска, тем выше процент возникновения инсульта",