Врач предупредил, что пить много воды опасно

Диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев перечислил проблемы, которые могут возникнуть из-за употребления большого количества воды."Если человек не занимается спортом, не живет в условиях постоянной жары и выпивает больше четырех-пяти литров воды день, то это очень быстро приведет к тому, что весь минеральный состав будет выведен из организма",Потеря минеральных веществ приводит к нарушению сердечного ритма, отметил Арзамасцев. Он добавил, что в дальнейшем из организма начнут выходить витамины и в итоге это приведет к авитаминозу.В то же время, по словам специалиста, при определенных заболеваниях вода будет только в помощь. Речь идет о пациентах с повышенным уровнем мочевой кислоты, а также если есть песок или камни в почках."Если же идут воспалительные заболевания, почечная недостаточность, воду нужно ограничивать, но в индивидуальном порядке",