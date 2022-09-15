Врач предупредил, что пить много воды опасно
"Если человек не занимается спортом, не живет в условиях постоянной жары и выпивает больше четырех-пяти литров воды день, то это очень быстро приведет к тому, что весь минеральный состав будет выведен из организма",
Потеря минеральных веществ приводит к нарушению сердечного ритма, отметил Арзамасцев. Он добавил, что в дальнейшем из организма начнут выходить витамины и в итоге это приведет к авитаминозу.
В то же время, по словам специалиста, при определенных заболеваниях вода будет только в помощь. Речь идет о пациентах с повышенным уровнем мочевой кислоты, а также если есть песок или камни в почках.
"Если же идут воспалительные заболевания, почечная недостаточность, воду нужно ограничивать, но в индивидуальном порядке",
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