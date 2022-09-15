Посмотрите на срез: как определить опасные для здоровья помидоры

Как рассказала врач-диетолог ЕленаСоломатина, помидоры в некоторых случаях могут быть опасны для здоровья, и это можно определить по их внешнему виду.Томаты, несомненно, полезны. Но, поскольку они относятся к пасленовым, в них может накапливаться соланин. Очень важно есть только спелые плоды.Соланин является растительным гликозидом, то есть ядовитым органическим соединением. В определенных количествах приводит к отравлению. По некоторым данным, в помидорах содержится томатин, который схож с соланином, но гораздо менее токсичен, чем соланин.Кроме того, в помидорах могут накапливаться нитраты, и плоды с их высоким содержанием нетрудно определить по внешнему виду.— Всегда нужно смотреть на срез помидора: если там много жестких прожилок, особенно желтых, то понятно, что помидор подкармливали нитратами. Как правило, такие прожилки находятся ближе к хвостику, обращайте на это внимание, — сказала Соломатина в интервью радио Sputnik.Нитраты преобразуются в нитриты, которые способны:нарушать клеточное дыханиепереводить гемоглобин в его неактивную форму, которая не может переносить кислород.В результате развивается гипоксия, которая может привести к гибели. При сердечно-сосудистых заболеваниях это особенно опасно.Если мы будем такой помидор жарить, запекать, то есть подвергать тепловой обработке, то нитраты переходят в нитрозамин, а это канцероген.Нитрозамины — высокотоксичные соединения. При попадании в организм они поражают печень, вызывают кровоизлияния, судороги, могут привести к коме. Обладают сильным канцерогенным действием даже при однократном действии.Чем полезны помидоры для здоровья?Они содержат много витамина А и витамина К, витаминов группы В, фолиевой кислоты и тиамина. Один помидор способен обеспечить около 40 процентов суточной потребности в витамине С. Это хороший источник железа, калия, марганца, магния, фосфора и меди.Нужно помнить, что томаты содержат пуриновые соединения, способствующие накоплению солей мочевой кислоты в суставах, приводящие к накоплению камней в мочевом пузыре и почках.Какие овощи больше всего накапливают нитраты?Большое количество нитратов (1500-2000 мг/кг):шпинат,салат,редис,сельдерей,листовая капуста,брокколи,столовая свекла.