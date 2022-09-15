Диетолог Соломатина назвала макароны из мягких сортов пшеницы опасными
"Это набор веса и сахарный диабет, потому что такие макароны быстро повышают уровень глюкозы в крови. У нас же макароны едят с котлетами, какими-то жирными подливами, сливочным маслом, соусами и так далее. В этом случае получается, что калорийные уже не макароны, а плюсуются вот эти добавки, как правило, сливочные".
Диетолог посоветовала выбирать макароны из твердых сортов пшеницы и употреблять их с овощами или нежирным мясом. Такой прием пищи будет богат витамином B и клетчаткой.
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