Фрукты помогут улучшить психику

Исследование показало, что употребление большего количества фруктов и меньшего объема острых закусок улучшает психическое здоровье. К такому выводу пришли учёные из Великобритании.Британские психологи вновь доказали, что употребляемая нами пища отражается на психике. Так, поглощение большего количества фруктов предсказывало меньшее число депрессивных симптомов и более выраженное психологическое благополучие. А вот если люди предпочитали налегать на разного рода пикантные закуски вроде солёных орешков или чипсов, то это, напротив, предсказывало рост тревожных расстройств. В последние годы учёные задумываются о том, может ли изменение рациона человека поспособствовать улучшению психического здоровья.Пока неясно, почему наше питание отражается на психике. Но исследователи считают, что это связано со способностью питательных веществ влиять на когнитивные процессы. К примеру, диета с низким содержанием таких полезных веществ негативно воздействует на интеллект, а питание, которое ими насыщено, напротив, укрепляет его. В исследовании приняли участие 428 британцев, которые рассказывали о своих пищевых предпочтениях, психическом здоровье и интеллекте. Участников просили указать, как часто они употребляли фрукты, овощи, сладости и солёные закуски в течение последнего месяца. Они проходили через оценку депрессивных и тревожных расстройств, стресса и психологического благополучия, а также через разные тесты на когнитивную деятельность и интеллект.