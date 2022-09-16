Ученые выяснили, какую опасную болезнь может спровоцировать выпадение волос

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Когда волосы буквально сыплются с головы, это может быть не только из-за дефицита витаминов, сильного стресса или нарушения гормонального фона. В некоторых случаях это может спровоцировать болезнь, от которой еще нет лекарства.Каждый день мы теряем примерно до 100 волос. Это естественный процесс для нашего организма, которого точно не стоит пугаться. Жизненный цикл волоска не так долог, ему на смену быстро приходят новые волосы, поэтому на густоте прически это никак не сказывается.Иногда же волосы начинают буквально сыпаться с головы: утром на подушке их оказывается приличное количество, еще больше — на расческе. Некоторые просто проводят рукой по волосам — на ладони остается чуть ли не целая прядь.врач-дерматовенеролог, трихолог СПб ГБУЗ «Городской кожно-венерологический диспансер» (СПб ГБУЗ «ГорКВД»)По словам Ольги Медецкой, к чрезмерному выпадению волос могут приводить:гормональные изменения,аутоиммунные заболевания,дефицитные состояния (например, анемия),инфекции,травмы кожи головы (механические или термические).Если обратиться к трихологу, то врач поможет остановить этот процесс — в большинстве случаев можно полностью избавиться от проблемы. Но иногда у человека диагностируют патологическое выпадение волос — речь идет об очаговой алопеции. В этом случае волосяной покров частично или полностью исчезает в определенных областях головы или тела.Специалисты выделяют рубцовую (необратимую) и нерубцовую (потенциально обратимую) алопеции. Лечение может быть долгим и сложным, но шансы вернуть волосы есть. Однако алопеция — это еще и своеобразный триггер, который может стать причиной «угасания мозга» и, как следствие, развития деменции в будущем.Очаговая алопеция имеет схожие с деменцией воспалительные признаки, поэтому может плохо влиять на когнитивное здоровье. Исследование, опубликованное в «Журнале клинической психиатрии» показало, что очаговая алопеция (ОА) значительно повышает риск развития деменции.При очаговой алопеции клетки иммунной системы как бы собираются вокруг волосяных фолликулов. Потом они атакуют фолликул, не позволяя ему производить больше волос, говорят исследователи. Чтобы выявить, есть ли связь с повышенным риском деменции, группа экспертов провела исследование, в котором приняли участие 2534 человека с диагностированной алопецией. Их медицинские карты сравнили с картами 25 340 людей, у которых не было проблем с выпадением волос.Результаты показали: у людей с очаговой алопецией в разы чаще диагностировали сосудистую деменцию и болезнь Альцгеймера. Риск возрастал в 3 раза, подытожили ученые.