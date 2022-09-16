Будущим родителям нельзя вдыхать сигаретный дым

Даже если будущие папы в детстве просто вдыхают сигаретный дым из-за своих отцов, это уже представляет угрозу для неродившихся детей. Такие малыши впоследствии чаще страдают от астмы.Исследователи из Мельбурнского университета установили, что риск ребёнка столкнуться с астмой выше, если его отец в детстве сам дышал табачным дымом. Если же папа является курильщиком, такие дети ещё с большей вероятностью сами страдают от респираторных нарушений. Получены дополнительные доказательства наличия так называемого межпоколенческого воздействия курения, угрожающего здоровью людей, даже появившихся на свет и через два поколения.Установлено, что вероятность астмы у детей от пап, которые в детстве вдыхали табачный дым, повышается на 59%, чем у детей, чьи папы дымом не дышали. Если же таки отцы еще и сам потом начинали смолить сигареты, то вероятность развития астмы у их детей вырастала на 72%. Результаты убедительно показывают, что пассивное курение воздействует не только на самих курильщиков, но и на их детей и даже внуков. В этой связи мужчины обязаны избегать сигаретного дыма, чтобы уменьшить опасность его влияния на самочувствие своих детей или внуков. Итоги работы, основанной на записях по 1 689 отцов и их детей, собирались на территории Австралии.