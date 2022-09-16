Может ли фольга для запекания навредить здоровью: мнения врачей

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Кто-то говорит, что алюминиевая фольга — это страшный вред. А другие напоминают: мы в детстве ели еду, приготовленную в алюминиевых кастрюлях, и ничего, до сих пор живы и относительно здоровы. Кто прав? Мы попытались разобраться.Наверняка вы хоть раз что-то запекали в фольге: в ней отлично получаются картошка, овощи, мясо, курица. Готовить таким способом не сложно, к тому же не придется выливать порядочное количество масла, чтобы все точно пропеклось, но не подгорело.Однако сама по себе фольга — совсем не безопасна, говорит профессор Кутушов. В ней содержатся вещества, которые могут нанести сильный урон вашему здоровью.врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий- Речь идет о ксеноэстрогенах. Это химические вещества, которые, попадая в организм человека, «маскируются» под женские гормоны — эстрогены. Когда они накапливаются, то приводят к гормональному дисбалансу, — поясняет профессор.Кроме того эстрогена, который вырабатывается нашей эндокринной системой, есть еще широкий ряд соединений, производимых природой. Это мико- и фитоэстрогены, те, что вырабатываются грибами и растениями. В них нет ничего плохого.А вот искуственные — ксеноэстроген — уже очень вредны для организма. Само название говорит о том, что соединение синтетическое, то есть его изобрел человек.Главная опасность состоит в том, что ксеноэстрогены сейчас есть в каждом доме. Они могут вызывать дисфункции щитовидной железы, ожирение, рак, бесплодие и еще целые спектр различных опасных патологий.Основные источники ксеноэстрогенов:Бисфенол А. Он содержится в пластиковых бутылках для воды, контейнерах, пищевой пленке для продуктов, внутренней стороне тетрапаков, алюминиевых банках, пластиковых стаканчиках и даже на кассовых чеках;Фталаты и парабены. Ими буквально напичканы средства гигиены: зубная паста, косметика, мыло, шампуни, гели для душа, дезодоранты;Пестициды/гербициды. Тут уже стоит опасаться продуктов из супермаркетов, тех же овощей и фруктов, которые старались поскорее вырастить, сделать ярче и больше и защитить от насекомых.Чем вредна фольга для запеканияКаждый день опасные соединения попадают в наш организм — тут как раз пора вернуться к фольге для запекания. В ней тоже содержатся опасные ксеноэстрогены.- Многие из вас знают, что фольга почти на 90% состоит из алюминия, этот металл может проникать в организм и накапливаться в легких, почках, щитовидной железе головном мозге, провоцируя развитие всевозможных заболеваний. Поэтому запекать в фольге нельзя, — говорит профессор Кутушов.Врач-андролог, эмбриолог. Автор ряда печатных работ и статей, опубликованных в специализированных научных журналах и сборниках.Опасные синтетические вещества могут негативно сказаться и на репродуктивной системе человека. Причем не застрахованы ни мужчины, ни женщины.- Человечество создало более 100 тысяч химикатов, каждый год производится более 400 миллион тонн химической продукции. Синтетические соединения находят в крови, в том числе и пуповинной, — говорит специалист.Созданные человеком ксеноэстрогены губительно влияют на сперматозоиды, блокируют работу гормонов, особенно тестостерона у мужчин. Либидо снижается, ухудшается качество спермы, зачать ребенка становится гораздо сложнее. Человек становится вялым, депрессивным, у него появляется лишний вес.Проникают в организм опасные вещества не только через ЖКТ, но и через кожу. Они содержатся в:пластике,алюминиевой фольге,зубных пломбах,бытовой технике,различных красках, косметике, бытовой химии.По словам Елены Парецкой, фольга для запекания не так страшна, как ее малюют. Вы можете продолжать хранить в ней блюда и даже готовить, но обязательно стоит соблюдать несколько правил.- В фольге действительно опасно запекать пищу, но это касается только тех продуктов, в которых есть кислоты. Именно они повышают риск попадания в пищу алюминия. Если вы покупаете специальную пищевую фольгу, то она должна быть покрыта оксидами — они защищают ее от контакта с пищей и «перехода» опасных веществ в организм. Если же в блюде или продуктах есть уксусная или лимонная кислота, то она разъедает эту защитную пленку, — пояснила эксперт.Чтобы обезопасить себя, нельзя допускать соприкосновения с фольгой:томатов,фруктов, в особенности цитрусовых,соленых огурцов,сметаны,алкоголя.Что касается хранения в фольге продуктов, то тут точно можно не опасаться. Ученые давно пришли к выводу: этот метод безопасный для здоровья. Когда мы заворачиваем в фольгу продукты, то алюминий не может в них проникнуть. «Активничать» он начинает только при нагревании, то есть когда мы решаем в этой самой фольге что-нибудь запечь. Кстати, по той же причине лучше отказаться от алюминиевой посуды.