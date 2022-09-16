Поливитамины помогут сохранить интеллект

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Ежедневный приём поливитаминов способен задержать интеллектуальные нарушения, характерные для пожилых людей. Таковы итоги продолжавшегося три года исследования учёных из Университета Уэйк Форест.Всем нам свойственно с возрастом несколько терять интеллектуальные способности, а в старости это становится, к сожалению, особенно заметным. Однако ежедневный приём поливитаминов может почти на 60% задержать этот характерный возрастной процесс, как выяснили ученые из Северной Каролины. Три года они наблюдали за 2 000 человек старше 65 лет. Было доказано, что поливитамины помогли им, по всей видимости, за счет предотвращения развития дефицита питательных веществ вроде цинка и витамина D.Эти компоненты необходимы для здоровья мозга. Проведено первое крупномасштабное исследование, предполагающее, что поливитамины способны обеспечить защиту мозга в пожилом возрасте. Однако только этой работой ограничиваться нельзя, необходимы новые исследования в этой области, прежде чем врачи смогут с чистой совестью порекомендовать пожилым гражданам ежедневно пить эти таблетки. Производители поливитаминов и даже некоторые учёные довольно давно рассказывают об их преимуществах. Рынок витаминных добавок только в США оценивается в $50 млрд за год. Но до сих пор нет согласованной позиции научного сообщества по поводу того, могут ли поливитамины замедлить возрастное снижение интеллекта. Многие эксперты называют витаминные добавки пустой тратой денег, а кто-то даже говорит об их способности вызывать проблемы с сердцем.