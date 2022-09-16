Чем опасен СДВГ у взрослых и можно ли с ним справиться

Если ваша жизнь катится под откос, возможно, дело в этом расстройстве.Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — это расстройство, которое включает проблемы с концентрацией, чрезмерную двигательную активность и импульсивное поведение. Как правило, это состояние диагностируют у детей от 3 до 7 лет, однако его симптомы часто сохраняются и по мере взросления.В одной научной работе отметили, что синдром встречается у 5,2% детей, и больше половины из них сохраняют симптомы и в более позднем возрасте.По разным данным, от СДВГ страдает от 2,5 до 4,9% взрослых людейОднако из?за недостатка исследований у взрослых гораздо сложнее диагностировать этот синдром.Часто человек даже не подозревает о наличии расстройства, пока не сталкивается с похожими симптомами у своих детей. Также нередко причиной обращения является не сам синдром дефицита внимания, а связанные с ним депрессия и тревожность.Как распознать СДВГ у взрослого человекаВ отличие от детей, у взрослых людей реже встречается гиперактивность. Другими словами, у них нет проблем с тем, чтобы сидеть на месте, не дёргаясь. А вот невнимательность и импульсивность остаются, хотя и могут проявляться мягче, чем у детей. Также симптомы СДВГ у взрослых могут включать:небрежность и недостаток внимания к деталям;стремление постоянно браться за новые задачи и неспособность довести их до конца;плохие навыки организации;неспособность концентрироваться и расставлять приоритеты;постоянную потерю вещей;забывчивость;беспокойство и раздражительность;неспособность молчать, стремление постоянно болтать;неспособность дать чёткий ответ, склонность перебивать других;перепады настроения, раздражительность и вспыльчивость;неспособность справиться со стрессом;крайнее нетерпение;склонность к риску без опасений о себе и других, например опасное вождение.Многие люди периодически сталкиваются с похожими симптомами, однако это ещё не указывает на наличие расстройства. Если сложности появились недавно или возникают время от времени, скорее всего, у вас нет СДВГ.Если же похожие симптомы преследуют вас с детства и вызывают проблемы в разных сферах жизни, возможно, они действительно связаны с синдромом дефицита внимания.Чем грозит СДВГ у взрослыхВ первую очередь симптомы СДВГ могут помешать трудовой деятельности. Особенно это касается профессий, в которых важны внимание к деталям, высокая концентрация и пунктуальность.Люди с синдромом дефицита внимания с трудом осваивают новые навыки, не доводят дело до конца, не справляются с режимом многозадачности и могут испытывать проблемы с общением.Всё это мешает как следует выполнять обязанности, может привести к потере работы и сложностям с трудоустройством. Как следствие, люди с СДВГ нередко испытывают финансовые трудности. К ним могут присоединиться проблемы с законом и злоупотребление алкоголем и наркотиками.Склонность к риску и невнимательность может стать причиной дорожных происшествий и несчастных случаев, а импульсивность и раздражительность — помешать выстроить стабильные тёплые отношения, завести друзей и семью.Ко всему прочему люди с синдромом дефицита внимания нередко страдают от низкой самооценки, плохого физического здоровья и психических расстройств, что ещё больше осложняет жизнь и может довести до попытки суицида.Таким образом, СДВГ влияет практически на все сферы жизни и без лечения может значительно снизить её качество.Как диагностируют СДВГ у взрослыхНе существует конкретных тестов, которые помогут точно определить наличие СДВГ у взрослых, а потому диагноз ставят, оценивая несколько факторов.Одним из надёжных критериев считается наличие синдрома дефицита внимания в детстве. Есть мнение, что если расстройство не проявилось в раннем возрасте, оно не может возникнуть, когда человек уже вырос.Кроме того, имеет значение наличие родственников с такими же проблемами. Поскольку СДВГ наследуется в 75% случаев, подобные симптомы у родителей, братьев и сестёр увеличивают риск положительного диагноза.Кроме того, к факторам риска относят преждевременное рождение с низкой массой тела, курение и употребление психоактивных веществ матерью во время беременности. Может сыграть роль и воздействие токсичных веществ в детские годы.Также может понадобиться оценка физического и психического здоровья. Похожие на СДВГ симптомы могут возникать из?за проблем с щитовидной железой, судорожного синдрома, расстройств сна, травм головного мозга, низкого уровня сахара в крови (гипогликемии), приёма психоактивных веществ и некоторых лекарств.Кроме того, СДВГ у взрослых нередко проявляется вместе с сопутствующими нарушениями, включая депрессию, тревожное и биполярное расстройство, расстройство личности.Оценив все факторы, врач сможет поставить диагноз и начать лечение.Можно ли полностью вылечить СДВГ и как это сделатьПолностью избавиться от СДВГ не получится, однако с помощью правильно подобранной комбинированной терапии можно значительно облегчить симптомы и улучшить качество жизни. Как правило, это расстройство лечат двумя способами.1. Медикаментозно. Фармакотерапия чаще всего включает препараты с метилфенидатом — веществом, которое регулирует количество нейромедиаторов норадреналина и дофамина и оказывает стимулирующий эффект на центральную нервную систему.При возникновении побочек врач может назначить лекарства с атомоксетином и антидепрессанты. В отличие от метилфенидата, они не оказывают немедленного эффекта, но всё же считаются хорошим вариантом, если из?за проблем со здоровьем принимать стимуляторы нельзя.2. С помощью психотерапии. Занятия с психотерапевтом помогают человеку улучшить навыки самоорганизации и управления временем, учат сдерживать импульсивное поведение, решать проблемы и справляться со стрессами в обычной жизни. Кроме того, врач помогает улучшить самооценку, часто сниженную при этом расстройстве, наладить отношения с семьёй и друзьями.При СДВГ часто применяется когнитивно?поведенческая терапия (КПТ), которая учит человека осознавать свои мысли и эмоции и менять поведение на более адаптивное. Более того, она эффективна и для лечения депрессии и химических зависимостей, которые нередко сопровождают синдром дефицита внимания.Помимо этого вида терапии, также могут пригодиться техники релаксации — они помогут справляться со стрессом и снизить тревожность.Если человек с СДВГ живёт в семье, его родственники также могут пройти психотерапию, чтобы научиться справляться с его особенностями и помогать по мере сил.