Диетолог Мухина рассказала, чем полезна аквакультурная красная рыба

Большое значения для полноценного питания имеет красная рыба. Диетолог Марият Мухина рассказала, какая рыба - выловленная в естественных условиях или выращенная искусственно – будет полезнее.Считается, что рыба, выращенная в естественной среде, отличается более выраженным вкусом и повышенным содержанием микроэлементов. Зато аквакультурная рыба нежнее.Мухина также отметила, что в случае с дикой рыбой всегда есть риск столкнуться с гельминтами. Конечно, заморозка решает эту проблему, но важно соблюдать все технологии. С аквакультурной рыбой этого нет.Также важно, что выращенная искусственно рыба более жирная, а это значит, что в ней содержится больше эйкозапентаеновой кислоты, что положительно действует на нервную систему. Современные же реалии таковы, что именно нагрузки на нервную систему зачастую выходят на первое место, а микроэлементы можно восполнить и другими способами.Кроме того, Мухина посоветовала покупать российскую рыбу, пояснив, что, например, норвежцы добавляют гормоны роста. В России же они запрещены, поэтому рыба чище.Мухина отметила, что важно и правильно приготовить рыбу, чтобы максимально сохранить полезные вещества. В частности, хорошо подойдет запекание или тушение, особенно с овощами.