Стакан молока каждый день защитит от диабета

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Ежедневное употребление молока и йогурта способно предотвратить развитие диабета второго типа. К такому выводу пришли исследователи из Италии.Исследование показывает, что ежедневный стакан молока и порция йогурта предотвращают диабет второго типа - одно из наиболее распространённых метаболических расстройств на нашей планете, связанных с лишней массой тела и низкой физической подвижностью. То же самое исследование показало, что избыточное увлечение красным переработанным мясом и даже более полезным белым мясом увеличивает риск развития диабета.Исследователи из Италии рекомендуют рыбу и яйца в качестве намного более полезной альтернативы мясу. Свои итоги они подвели на фоне нового роста популярности молочных продуктов. При этом эксперты подчеркивают, что цельное или жирное молоко, масло и сыр имеют много калорий и насыщенных жиров, а это представляет опасность для здоровья. Традиционно для снижения риска диабета врачи рекомендуют пищу растительного происхождения, включая фрукты и овощи, нежирное молоко, а также цельнозерновые продукты. Но ученые из Университета Неаполя полагают, что далеко не все источники животных белков представляет одинаковую питательную ценность. И ныне существующие рекомендации необходимо обновить, чтобы люди легче выбирали полезные для своего здоровья продукты