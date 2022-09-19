Идеальная кожа после 40: 8 основных советов

Использование кремов против морщин и солнцезащитных средств может помочь сохранить гладкой кожу даже после 40 лет. Но существуют и другие простые привычки, защищающие от преждевременного старения.Гладкая кожа после 40 лет — важное желание многих женщин. Хотя рано или поздно возрастные признаки появляются у всех, некоторые советы позволяют отдалить этот момент. И, как следствие, дольше иметь молодую кожу. Стоит отметить, что в наши дни на рынке имеется огромное количество продуктов и средств, цель которых заключается в уменьшении морщин. Тем не менее, цена большинства из них слишком высока. К тому же, одними кремами здесь не обойтись, важны ещё и другие привычки человека, его образ жизни.К счастью, гладкая кожа после 40 не является чем-то из области фантастики. Так, существуют общие советы, которые может использовать каждая женщина. Благодаря им становится возможным сохранить красоту в любом возрасте.Гладкая кожа после 40: лучшие советыПосле 40 лет женский организм начинает снижать выработку женских гормонов — эстрогенов и прогестерона. Эта внезапная перемена вызывает ряд изменений в организме женщины. Одно из них — развитие дегенеративных процессов в коже.Хотя зачастую мы забываем об этом, нормальная выработка этих гормонов необходима для поддержания тонуса мускулатуры и здоровья кожи. Именно поэтому подобные изменения гормонального фона приводят к появлению первых возрастных признаков.Иными словами, с наступлением этого возраста женщине становится труднее сохранить гладкую кожу.Необходимо отметить, что в этот момент начинает снижаться и выработка коллагена. В результате ткани кожи становятся уязвимее к воздействию солнечных лучей и токсинов.Как избежать этого?1. Увеличить количество витаминов С и ЕГладкая кожа после 40 лет требует от нас увеличения количествам пищи, содержащей витамины С и Е.Хотя эти витамины необходимы человеку в любом возрасте, начиная с детских лет, после 40 именно от них зависит то, насколько быстро станет стареть наша кожа.Витамин С — важный антиоксидант, который минимизирует негативное воздействие свободных радикалов на кожные ткани. Помимо этого данный витамин способствует синтезу коллагена. Благодаря ему кожа лица становится более гладкой и эластичной.С другой стороны, витамин Е является естественным защитником от ультрафиолетовых лучей и токсинов. Его надлежащее усвоение стимулирует кровообращение и облегчает регенерацию тканей.2. Принимать добавки с изофлавонамиДобавки с изофлавонами, особенно изофлавоны сои, позволяют сократить негативные последствия изменения гормонального фона.Эти растительные гормоны защищают нашу кожу, увлажняют и оживляют эпидермис. Можно утверждать, что они даже более эффективны, чем витамин Е.3. Пить больше водыДля защиты кожи в любом возрасте следует пить достаточно воды. Тем не менее, после 40 лет количество воды рекомендуется увеличить. Особенно это касается тех из нас, кто пьёт воду не слишком регулярно.Эта необходимая для жизни жидкость бережёт кожу от обезвоживания и помогает сохранить её тонус.4. Используй крем против морщинНа рынке имеется широкий ассортимент различных кремов и косметических средств против морщин. Вовсе не обязательно покупать самые дорогие из них. Тем не менее, некоторые из них приобрести необходимо.Такие средства послужат дополнительным источником питания для твоей кожи, в том числе и для самых деликатных её участков.5. Наноси тоник для лицаНа протяжении многих лет использование тоников для лица недооценивалось. Несмотря на это, сегодня они считаются обязательным продуктом для тех из нас, кто хочет сохранить кожу гладкой и подтянутой.Компоненты тоника увеличивают тонус тканей кожи и защищают их от ослабления.6. Ежедневно используй солнцезащитные средстваКак мы уже говорили, после 40 лет наша кожа претерпевает ряд изменений. Это приводит к тому, что солнце начинает вредить ей ещё больше.Поэтому если ты хочешь сохранить молодость, очень важно всегда использовать солнцезащитные средства. Выбирай те из них, которые имеют индекс 50 и выше.Постарайся закрывать участки кожи, подвергающиеся воздействию солнечных лучей. Не стоит забывать о том, что солнцезащитные средства стоит использовать не только летом, но и зимой.7. Регулярно делай пилингПилинг представляет из себя процедуру глубоко очищения кожи. Благодаря пилингам и эксфолиантам удаётся восстановить кожу после воздействия агрессивных факторов. Кислые и вяжущие компоненты таких средств очищают кожные ткани от токсинов и раскрывают поры.Регулярное использование пилинга очищает кожу лица от жира и устраняет различные дефекты. Можно приобрести уже готовый пилинг в магазине или приготовить его дома.Довольно часто рекомендуют использовать эксфолианты тем из нас, у кого на коже появились небольшие пятна и тонкие морщины.8. Практикуй лицевую гимнастикуПроизноси громко гласные, надувай щеки и быстро моргай. Все эти простые упражнения также помогают иметь подтянутую и гладкую кожу.Благодаря таким упражнениям улучшается кровообращение и удаётся избежать ранних морщин, а также обвисания кожи.Ты беспокоишься о том, останется ли твоя кожа гладкой после 40 лет? Тогда не забывай практиковать эти рекомендации. Для достижения лучших результатов рекомендуется вводить их в свою жизнь уже в молодом возрасте.