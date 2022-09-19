Спортивный тренер предупредил о вреде фастфуда

Осенью для организма спортсмена важно получить большое количество витаминов, а фастфуд, наоборот, будет вреден, так как в нем содержатся быстрые углеводы. Кроме того, постоянное употребление такой пищи вызывает привыкание. Об этом рассказал тренер Денис Помазной.— Фастфуд вреден, потому что он очень калориен за счет быстрых углеводов. Поэтому в осенне-зимний период очень важно употреблять большое количество витаминов. Необходимо, чтобы было гармонизированное питание, — пояснил он в комментарии РИАМО.Правильное сбалансированное питание должно содержать белки, углеводы и витамины. Из-за неправильного питания начинаюбтся многочисленные проблемы со здоровьем.Тренер добавил, что изредка можно позволить себе фастфуд, но постоянное употребление подобной пищи вызывает привыкание. Кроме того, тренер добавил, что фастфуд является недешевым удовольствием и лучше потратить эти деньги на полезные продукты.