Врач Кобозева рассказала, какие болезни проявляются только во сне

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Некоторые патологические состояния могут проявляться только, когда вы спите. А другие — наоборот, во сне никогда не дадут о себе знать. О тех и о других рассказывает терапевт.Есть болезни, которые никогда не проявляются во сне. И наоборот — существуют заболевания, которые заявляют о себе только тогда, когда мы спим. О них «Доктор Питер» поговорил с врачом-терапевтом.Врач-терапевт, семейный врач Цифровой клиники ВСКПока мы спим- Организм человека — это сложная саморегулирующаяся система. Если случился какой-то сбой, то вряд ли проблема исчезает во время сна, — говорит врач-трапевт Алина Кобозева. — Например, если у человека есть гипертоническая болезнь, то повышение артериального давления будет его беспокоить и ночью, и в дневное время. Такая же ситуация с язвенной болезнью желудка, с неврологическими нарушениями и другими состояниями.Какие болезни проявляются только во сне- Но существует ряд синдромов, которые проявляются у человека преимущественно во сне. Это связано с нарушением различных физиологических процессов в организме человека во время сна, — объясняет врач-терапевт Алина Кобозева.Синдром периодических движений конечностями (PLMD)Характеризуется повторными (обычно каждые 20–40 секунд) подергиваниями рук и ног во время сна.- На практике доктора встречаются со следующими жалобами пациентов — прерывистый ночной сон, общая слабость, дневная сонливость. Очень часто пациенты не осознают такие движения и кратковременные пробуждения, а также не испытывают какого-либо дискомфорта в конечностях, — рассказывает врач.Синдром беспокойных ног (RLS)- Такое нарушение характеризуется непреодолимым желанием совершить движение руками, ногами или другими частями тела, — говорит Алина Кобозева. — При таком заболевании человека беспокоят покалывания, ползание мурашек, болевой синдром в теле — именно в те моменты, когда он не активен или находится в положении лежа. Именно движение в конечностях и убирает эти неприятные ощущения. Самый пик симптомов, как правило, развивается во сне. Часто таких пациентов беспокоят трудности при засыпании и частые пробуждения.В медицинском сообществе нет четких данных, по какой причине могут развиваться такие синдромы, уточняет доктор.- Считается, что жалобы возникают на фоне нарушения транспорта дофамина в центральной нервной системе, — рассказывает терапевт. — Однозначно на развитие PLMD и RLS влияет образ жизни человека. Если оценить статистические данные, такие симптомы чаще беспокоят людей, которые страдают гиподинамией, большую часть времени проводят в положении сидя. Также факторы риска развития таких синдромов — наследственный анамнез (когда у родственников тоже есть такие нарушения), избыточный вес или ожирение, вредные привычки — курение, злоупотребление алкоголем и другие.Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС)Это достаточно распространенная патология, которая характеризуется резким уменьшением или полной остановкой дыхания во время сна.- Такие симптомы развиваются вследствие выраженного снижения тонуса тканей верхних дыхательных путей, что ведет к их обструкции — полному перекрытию, — объясняет врач.Как правило, остановка дыхания при апноэ происходит на небольшой промежуток времени — от 2 до 60 секунд. Во время остановки дыхания в крови снижается концентрация кислорода и возрастает уровень углекислого газа.- Повышенное содержание углекислого газа оказывает стимулирующее действие на дыхательный центр в головном мозге, что приводит к возбуждению процессов дыхания, — говорит Алина Кобозева. — Число таких эпизодов за ночь может варьироваться от нескольких десятков до сотни.СОАС не несет прямой угрозы жизни человека, но такое состояние опасно, считает эксперт, потому что после каждого эпизода остановки дыхания происходит пробуждение головного мозга, что ведет к нарушению ночного отдыха. А отсутствие полноценного сна влияет на качество жизни человека, провоцирует развитие дневной сонливости- Такие пациенты входят в группу риска развития сердечно-сосудистых патологий, сахарного диабета и других заболеваний, — предупреждает доктор.Болезнь, которая никогда не проявляется во сне- Во время сна пациенты часто отмечают уменьшение проявления некоторых заболеваний, — признает врач-терапевт. — Например, если у человека есть неврологическое нарушение — гиперкинез (нервный тик), как правило, во время сна его проявления менее выражены или вообще не беспокоят человека.Также во время сна обычно не беспокоят заболевания, которые имеют психосоматическое происхождение.- Психосоматические расстройства характеризуются нарушением функций внутренних органов и систем из-за воздействия психогенных факторов, — поясняет врач. — Например, пациенты с синдромом раздраженного кишечника обычно не жалуются на симптомы в ночное время суток, во время сна. Дело в том, что одна из причин синдрома раздраженного кишечника — психосоматические нарушения. Пациентов с таким заболеванием беспокоят рецидивирующие боли в области живота, изменение частоты дефекации и консистенции каловых масс. Как правило, основное время жалоб приходится на состояние бодрствования человека, когда он ведет активное социальное взаимодействие.Врач обращает внимание — когда в организме происходит сбой, ваше тело тут же начнет подавать различные сигналы. Поэтому необходимо внимательно относиться к своему состоянию и при появлении недомогания, каких-либо жалоб, сразу же обратиться за медицинской помощью.