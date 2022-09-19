Диетолог Сираева рассказала, кому нельзя есть сало
Животный жир люди использовали с древности, причем, не только как продукт питания, но и как лекарство. Туберкулез, болезни бронхов, простуды и дистрофию древние люди лечили гусиным жиром, топленым молоком, барсучьим жиром и салом. Кстати, самый популярный народный рецепт с последним — это смесь его с корицей, имбирем и гвоздикой. Но в качестве лекарства сало употребляли в очень небольших количествах.
Совсем другое дело — если речь идет о нем, как о продукте питания. Много лет нам говорили — насыщенный жир — это вредно, поэтому сало считали вредным продуктом. Но годы исследования обменных процессов в человеческом организме привели ученых к мысли — не все так однозначно. Сегодня сало считают практически советским «суперфудом». О пользе и вреде сала «Доктор Питер» поговорил с врачом-диетологом, нутрициологом Гульшат Сираевой.
Сало нельзя назвать чисто русским продуктом. Его уважают во многих странах: с удовольствием его едят поляки, британцы, американцы. А вот в азиатских странах сало не прижилось, но не из-за вкусовых качеств, а скорее — по причинам проблем с хранением. При высоких температурах оно быстро портится, а холодильники появились не так давно по меркам истории.
Сало солят, варят, жарят, им закусывают алкоголь, используют в составе колбас, коптят и консервируют. В холодные зимние вечера оно может стать отличным дополнением к привычному рациону, поможет согреться и быстрее насытиться.
Кому нельзя есть сало
Хотя это вкусный и полезный продукт, употреблять его можно не всем. Так, по мнению доктора Сираевой свиное сало (и другие его виды) не стоит употреблять детям до 3 лет и людям старше 70 лет. Все-таки это достаточно плотная пища, концентрат жиров, который требует активности, зрелости ферментов, нормальной работы желчного пузыря.
У малышей пищеварение еще несовершенно, а у пожилых людей нередко есть проблемы с желчеотделением. При переваривании сала идет повышенная нагрузка на поджелудочную железу и печень, возможны неприятные ощущения и несварение.
По этой же причине сало противопоказано:
если есть обострение гастрита,
человек страдает острым панкреатитом, холециститом,
при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки или желудка.
Возможны обострения, ухудшение состояния, тошнота, недомогание.
Сало — русский суперфуд
В составе сала содержится большое количество ценных жирорастворимых витаминов — это А, Е, D. Причем, они хорошо усваиваются в комбинации с жирами. Также сало содержит достаточно много арахидоновой кислоты — эта незаменимая жирная кислота «включает» иммунный ответ нашего организма на вирусы и бактерии, участвует в холестериновом обмене.
Да, она есть и других продуктах, но в том же сливочном масле ее в 10 раз меньше, чем сале. Помимо того, что в холодное время года сало помогает поддерживать наш иммунитет, арахидоновая кислота в его составе очень важна для женщин, так как участвует в синтезе половых гормонов.
Сколько можно съедать в день?
Хотя в его составе много полезных веществ, которые нужны нашему организму, ежедневно налегать на сало не стоит. Свиное сало относится к высококалорийным продуктам — в 100 г шпика содержится примерно 770 ккал. Это половина дневного калоража физически активной женщины.
Оптимально, чтобы получить максимум пользы, стоит употреблять не более 30 г сала 2-3 раза в неделю. Именно это количество не отразится на вашей фигуре и принесет пользу обмену веществ.
Соленое, вареное или бекон — что лучше?
С точки зрения здорового питания максимальную пользу может принести только соленое сало, т.к. оно не подвергается тепловой обработке, в отличие от других видов (копченое, вареное, жареное). Доктор напоминает, что при тепловой обработке жира образуются опасные канцерогены. Они могут свести на нет всю потенциальную пользу этого «суперфуда».
В нашей стране самый популярный вид сала — свиное, зачастую с мясными прослойками. Кроме него, используются также бараний жир (курдючный), конское, говяжье сало. Все они по-своему полезны, если употреблять их в небольшом объеме. Если же их используют для жарки, их польза резко уменьшается.
Бекон и сало сравнивать не совсем корректно. Бекон — это мясной продукт с прослойками сала, который готовится путем засолки или копчения. Сало — это животный жир, который может содержать небольшие прослойки мяса или не содержит их вовсе. Поэтому по пищевой ценности и калорийности они очень различаются. Но если говорить о пользе, сало — лучше, поскольку копчение бекона и его засолка уменьшают полезность готового продукта.
С чесночком!
Диетолог подчеркнула — сало лучше всего есть с чесноком. В сале содержится необходимый нам селен, причем в хорошо усваиваемом виде. Чеснок, в свою очередь, тоже хороший источник селена и выступает отличным партнером салу. 80% россиян испытывают дефицит этого крайне необходимого микроэлемента. Поэтому сало с чесноком — традиционный и любимый продукт многих россиян — самое полезное.
С чем нельзя есть сало
Нельзя сочетать сало с молоком и молочными продуктами. Их стоит употреблять в разные часы. Количество ферментов, расщепляющих молоко в кишечнике, с возрастом уменьшается. Поэтому переваривание молока становится для организма тяжелой работой. Если совместить эту и без того трудную работу с насыщенными жирами сала, кишечнику, поджелудочной железе и печени придется нелегко.
Сало переваривается достаточно долго, на длительное время «оседает» в кишечнике, медленно усваиваясь. Комбинация молока и сала у многих вызовет диарею и даже рвоту.
Другое мнение: «Это абсолютное излишество»
- Кто-то лечит салом сахарный диабет, кто-то пневмонию и ковид, а есть экстремалы, которые едят его от ожирения. Сало называют разное — свиное, баранье, гусиное и т.д., — говорит Зухра Павлова.
По словам врача, сало — это вовсе не панацея, а практически стопроцентный жир. С точки зрения природы и вечной нехватки ресурсов это действительно невероятно ценная вещь, аккумулированная пищевая энергия. Но с точки зрения цивилизации, которая переедает, и уже сама не знает, куда девать собственный жир, это абсолютное излишество.
- Мое мнение по поводу сала предельно простое — если вам вкусно, время от времени можно съесть кусочек-другой. Медленно, растягивая удовольствие. И остановиться, — добавляет врач.
Как объясняет эндокринолог, в сале действительно есть жирорастворимые витамины А, Е и D, но их можно получить и из других продуктов, не настолько калорийных. Что касается кислот — в сале много Омега-6, которая способствует развитию воспаления в организме. Этого вещества мы и так получаем слишком много, в отличие от суперполезной Омега-3. Еще одна кислота — арахидоновая — напротив, полезна. Но ее организм человека умеет синтезировать сам, все из той же Омега-6.
- Сало может быть продуктом питания людей, которые занимаются тяжелым физическим трудом, преодолевают большие расстояния на своих двоих, находятся в условиях крайнего севера и т.п., — считает Зухра Павлова. Оно может быть удовольствием, но никак не лекарством. — Снова возвращаемся к немудреной мысли: ешьте сало, если вам нравится, но по чуть-чуть, и не возлагайте на него особенных надежд.
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