Диетолог Сираева рассказала, кому нельзя есть сало

Если окрошка считается традиционным летним продуктом россиян, то сало по праву можно считать любимым лакомством в холодное время года. Но можно ли считать полезным животный жир? Давайте разбираться.Животный жир люди использовали с древности, причем, не только как продукт питания, но и как лекарство. Туберкулез, болезни бронхов, простуды и дистрофию древние люди лечили гусиным жиром, топленым молоком, барсучьим жиром и салом. Кстати, самый популярный народный рецепт с последним — это смесь его с корицей, имбирем и гвоздикой. Но в качестве лекарства сало употребляли в очень небольших количествах.Совсем другое дело — если речь идет о нем, как о продукте питания. Много лет нам говорили — насыщенный жир — это вредно, поэтому сало считали вредным продуктом. Но годы исследования обменных процессов в человеческом организме привели ученых к мысли — не все так однозначно. Сегодня сало считают практически советским «суперфудом». О пользе и вреде сала «Доктор Питер» поговорил с врачом-диетологом, нутрициологом Гульшат Сираевой.Сало нельзя назвать чисто русским продуктом. Его уважают во многих странах: с удовольствием его едят поляки, британцы, американцы. А вот в азиатских странах сало не прижилось, но не из-за вкусовых качеств, а скорее — по причинам проблем с хранением. При высоких температурах оно быстро портится, а холодильники появились не так давно по меркам истории.Сало солят, варят, жарят, им закусывают алкоголь, используют в составе колбас, коптят и консервируют. В холодные зимние вечера оно может стать отличным дополнением к привычному рациону, поможет согреться и быстрее насытиться.Кому нельзя есть салоХотя это вкусный и полезный продукт, употреблять его можно не всем. Так, по мнению доктора Сираевой свиное сало (и другие его виды) не стоит употреблять детям до 3 лет и людям старше 70 лет. Все-таки это достаточно плотная пища, концентрат жиров, который требует активности, зрелости ферментов, нормальной работы желчного пузыря.У малышей пищеварение еще несовершенно, а у пожилых людей нередко есть проблемы с желчеотделением. При переваривании сала идет повышенная нагрузка на поджелудочную железу и печень, возможны неприятные ощущения и несварение.По этой же причине сало противопоказано:если есть обострение гастрита,человек страдает острым панкреатитом, холециститом,при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки или желудка.Возможны обострения, ухудшение состояния, тошнота, недомогание.Сало — русский суперфудВ составе сала содержится большое количество ценных жирорастворимых витаминов — это А, Е, D. Причем, они хорошо усваиваются в комбинации с жирами. Также сало содержит достаточно много арахидоновой кислоты — эта незаменимая жирная кислота «включает» иммунный ответ нашего организма на вирусы и бактерии, участвует в холестериновом обмене.Да, она есть и других продуктах, но в том же сливочном масле ее в 10 раз меньше, чем сале. Помимо того, что в холодное время года сало помогает поддерживать наш иммунитет, арахидоновая кислота в его составе очень важна для женщин, так как участвует в синтезе половых гормонов.Сколько можно съедать в день?Хотя в его составе много полезных веществ, которые нужны нашему организму, ежедневно налегать на сало не стоит. Свиное сало относится к высококалорийным продуктам — в 100 г шпика содержится примерно 770 ккал. Это половина дневного калоража физически активной женщины.Оптимально, чтобы получить максимум пользы, стоит употреблять не более 30 г сала 2-3 раза в неделю. Именно это количество не отразится на вашей фигуре и принесет пользу обмену веществ.Соленое, вареное или бекон — что лучше?С точки зрения здорового питания максимальную пользу может принести только соленое сало, т.к. оно не подвергается тепловой обработке, в отличие от других видов (копченое, вареное, жареное). Доктор напоминает, что при тепловой обработке жира образуются опасные канцерогены. Они могут свести на нет всю потенциальную пользу этого «суперфуда».В нашей стране самый популярный вид сала — свиное, зачастую с мясными прослойками. Кроме него, используются также бараний жир (курдючный), конское, говяжье сало. Все они по-своему полезны, если употреблять их в небольшом объеме. Если же их используют для жарки, их польза резко уменьшается.Бекон и сало сравнивать не совсем корректно. Бекон — это мясной продукт с прослойками сала, который готовится путем засолки или копчения. Сало — это животный жир, который может содержать небольшие прослойки мяса или не содержит их вовсе. Поэтому по пищевой ценности и калорийности они очень различаются. Но если говорить о пользе, сало — лучше, поскольку копчение бекона и его засолка уменьшают полезность готового продукта.С чесночком!Диетолог подчеркнула — сало лучше всего есть с чесноком. В сале содержится необходимый нам селен, причем в хорошо усваиваемом виде. Чеснок, в свою очередь, тоже хороший источник селена и выступает отличным партнером салу. 80% россиян испытывают дефицит этого крайне необходимого микроэлемента. Поэтому сало с чесноком — традиционный и любимый продукт многих россиян — самое полезное.С чем нельзя есть салоНельзя сочетать сало с молоком и молочными продуктами. Их стоит употреблять в разные часы. Количество ферментов, расщепляющих молоко в кишечнике, с возрастом уменьшается. Поэтому переваривание молока становится для организма тяжелой работой. Если совместить эту и без того трудную работу с насыщенными жирами сала, кишечнику, поджелудочной железе и печени придется нелегко.Сало переваривается достаточно долго, на длительное время «оседает» в кишечнике, медленно усваиваясь. Комбинация молока и сала у многих вызовет диарею и даже рвоту.Другое мнение: «Это абсолютное излишество»- Кто-то лечит салом сахарный диабет, кто-то пневмонию и ковид, а есть экстремалы, которые едят его от ожирения. Сало называют разное — свиное, баранье, гусиное и т.д., — говорит Зухра Павлова.По словам врача, сало — это вовсе не панацея, а практически стопроцентный жир. С точки зрения природы и вечной нехватки ресурсов это действительно невероятно ценная вещь, аккумулированная пищевая энергия. Но с точки зрения цивилизации, которая переедает, и уже сама не знает, куда девать собственный жир, это абсолютное излишество.- Мое мнение по поводу сала предельно простое — если вам вкусно, время от времени можно съесть кусочек-другой. Медленно, растягивая удовольствие. И остановиться, — добавляет врач.Как объясняет эндокринолог, в сале действительно есть жирорастворимые витамины А, Е и D, но их можно получить и из других продуктов, не настолько калорийных. Что касается кислот — в сале много Омега-6, которая способствует развитию воспаления в организме. Этого вещества мы и так получаем слишком много, в отличие от суперполезной Омега-3. Еще одна кислота — арахидоновая — напротив, полезна. Но ее организм человека умеет синтезировать сам, все из той же Омега-6.- Сало может быть продуктом питания людей, которые занимаются тяжелым физическим трудом, преодолевают большие расстояния на своих двоих, находятся в условиях крайнего севера и т.п., — считает Зухра Павлова. Оно может быть удовольствием, но никак не лекарством. — Снова возвращаемся к немудреной мысли: ешьте сало, если вам нравится, но по чуть-чуть, и не возлагайте на него особенных надежд.