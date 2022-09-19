Чем помогает и вредит чеснок: кардиолог Павличенко

Чеснок является агрессивным продуктом, употреблять который полезно далеко не всем, напомнила в интервью кардиолог и фармаколог Светлана Павличенко.По словам Павличенко, чеснок не зря называется одним из лучших натуральных средств для укрепления здоровья сосудов и сердца. Вещество пряного овоща – аллицин – обеспечивает профилактику сердечных заболеваний.«Своим запахом чеснок обязан серосодержащему полифенолу аллицину. Попадая в кровь, аллицин участвует в синтезе сероводорода, который расслабляет стенки сосудов, помогая нормализовать давление», - сказала кардиолог Павличенко в комментарии URA.RU.Медик отметила, что аллицин образуется, когда происходит контакт мякоти чеснока с воздухом. Врач посоветовала перед использованием чеснока в кулинарии оставлять на 10 или 15 минут его раздавленные зубчики.Павличенко добавила, что чеснок занимает особенное место среди полезных продуктов благодаря высокому содержанию многих биоактивных веществ.«Содержит более 40 биологически активных компонентов с лечебными свойствами, в том числе витамины С, группы В, калий и кальций», - проинформировала эксперт.В то же время употребление чеснока показано не всем.«Чеснок – достаточно агрессивный продукт, поэтому его нельзя употреблять натощак», - уведомила специалистка.Павличенко уведомила, что овощ может при неправильном употреблении вредить слизистым оболочкам желудка и пищевода. При некоторых болезнях ЖКТ он противопоказан.