Вы удивитесь: врачи нашли необычную причину депрессии и плохого настроения

Хандра может одолевать не только из-за плохой погоды, неудач на работе или в личной жизни, сильного стресса. Иногда в упадке сил или даже депрессии виновато…наше меню!Наш рацион играет огромную роль в том, как функционирует наш организм. Без определенных питательных веществ рано или поздно наступает дефицит, который человек ощущает и физически, и ментально: появляются головные боли, бессонница, усталость, настроение резко падает, кажется, что сил совсем нет.По словам диетолога, эксперта по спортивному питанию Джесс Хиллард, виновником нашего плохого настроения и даже депрессии может быть белок. Точнее, его недостаток в организме. Дело в том, что дефицит белка может повлиять на количество дофамина в нашем мозгу, который часто называют гормоном счастья.- Недавние исследования неожиданно выявили, что белок и психическое здоровье могут быть связаны. Есть девять незаменимых аминокислот, которые нам необходимо получать с пищей, потому что организм не может их производить. Так вот: дофамин — он же гормон радости — также состоит из аминокислот. Следовательно, при дефицита белка мы легко может начать страдать от недостатка этих самых «счастливых» гормонов, — пояснила диетолог изданию Express.Поэтому, если вы чувствуете, что у вас совершенно нет мотивации, вас одолевает уныние и беспокойство, пропало либидо, то, вероятно, тут виноват дефицит белка.Пополнить запасы организма помогут следующие продукты:куриные яйца,бобовые, особенно фасоль,протеиновые батончики,крупы: овес, пшеница, рис, кукуруза,тофу,грибы,молочные продукты,орехи и семена.Как еще можно заподозрить дефицит белкаВрач клинической лабораторной диагностикиЧаще всего вы будете страдать от достаточно ощутимой слабости, ее можно описать, как «больше нет сил».Другие признаки недостатка белка:сухость кожи;ломкость волос и ногтей;снижение иммунитета.Количество белка, которое нам необходимо ежедневно, зависит от возраста и физической активности, рассказывала «Доктору Питеру» эксперт. В среднем, взрослому человеку потребуется 1 грамм белка на 1 килограмм веса. Профессиональные спортсмены употребляют уже 2,5 грамма на 1 килограмм веса ежедневно.- Белок важен для построения и работы мышц, необходим для нормального протекания обменных процессов и оказывает влияние на работу иммунной системы, — пояснила Ольга Малиновская.Чтобы понять, есть ли у вас дефицит, достаточно сдать анализ крови на общий белок.