Уход за кожей во время спортивных тренировок: рекомендации косметолога

Косметолог Татьяна Естигнеева рассказала об особенностях ухода за кожей лица во время занятий спортом. Нужно ли умываться перед тренировкой?Многие девушки идут в спортзал прямо с работы. Время на то, чтобы снять косметику и обеспечить коже полноценный уход, есть не всегда. Какими последствиями это может быть чревато?«Перед тренировкой обязательно смывайте макияж и умывайтесь! Здесь важно снять макияж не специальными салфетками, а именно умыться с очищающим средством. Если вы занимаетесь на улице, то наносите лёгкий крем с SPF-защитой», — настоятельно рекомендует эксперт.Во время тренировки кожа тоже может пострадать. Любите трогать лицо руками? Тогда вы сразу попадаете в группу риска.Заранее подготовьтесь. Если понимаете, что будете интенсивно потеть, заблаговременно подготовьте свежее полотенце, чтобы вытирать пот с лица. Старайтесь не прикасаться лицом и другими открытыми частями тела к поверхностям тренажеров.После того, как тренировка окончена, обязательно еще раз умойтесь, используя не просто воду, а с очищающим средством. Прекрасно, если есть возможность принять душ и ополоснуться полностью.Чтобы восстановить водный баланс в организме изнутри, выпейте воды. На кожу лица нанесите легкий крем с функцией увлажнения. Если планируете какое-то время провести на улице — используем крем с UF-защитой.«Если вы стесняетесь заниматься спортом без макияжа, поймите: когда вы начнёте делать то, что написано выше, потребность в макияже отпадёт. Кожа будет чистой и свежей!».В противном случае не очищенная от косметики кожа во время тренировки из-за активного потоотделения пострадает: поры забьются, появятся высыпания. Чтобы этого не произошло, всегда очищайте кожу от макияжа перед тренировкой.