Диетологи рекомендуют есть инжир для улучшения здоровья кожи

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Этот фрукт полезен не только для кожи, но и для многих других систем организма.Инжир, он же смоковница, он же фига, содержит в себе множество полезных микроэлементов и минералов, пишет сербское издание «Вечерње новости». Однако, если стоит выбор между сушеным фруктом и свежим, специалисты рекомендуют есть свежий, так как в нем меньше калорий и сахара.Больше всего в инжире меди. Она помогает нормализации метаболизма и формированию эритроцитов – красных кровяных телец, которые занимаются транспортировкой кислорода в крови.Высокая концентрация во фрукте витамина В6 повышает уровень энергии, а также способствует замедлению процесса старения.Кроме этого, регулярное употребление инжира способствует снижению уровня «плохого» холестерина, что благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и снижает риск ишемических болезней и тромбозов.Не стоит забывать о пользе фрукта для пищеварения, ведь клетчатки в нем более чем достаточно.Тем не менее, как и во всем прочем, здесь следует соблюдать меру. Высокое содержание сахара не только делает фрукт вкусным, но может и негативно сказаться на самочувствии.