В холодное время года возникает неконтролируемое переедание: врач

По словам иммунодиетолога и нутрициолога Анны Шутовой, холодная погода осенью и укорочение светового дня подталкивают людей к непроизвольному перееданию.С наступлением холодов многие начинают ощущать все более возрастающую тягу к еде и прибавляют в весе.«С понижением температуры человеку часто хочется больше есть, что приводит к набору веса», - сообщила, беседуя с «Газетой.Ru», Анна Шутова.По словам медика, отчасти повышенный аппетит и неконтролируемое переедание в холодную погоду объясняются эволюционными механизмами, сохранившимися в организме с древних времен. Отчасти тем, что становится меньше света, и это начинает сказываться на содержании в теле витамина Д.«Низкий уровень витамина Д ассоциирован с нестабильным настроением, эмоциональными перееданиями, и как следствие, набором веса», - объяснила Шутова.Учитывая влияние названных факторов на аппетит, врач посоветовала для профилактики переедания избегать охлаждения и замерзания, тепло одеваться, а также употреблять продукты, содержащие «солнечный» витамин.Еще одной причиной лишних перекусов и килограммов в холодные месяцы является слишком малое употребление воды, снижение уровня физической активности, добавила специалистка.Шутова подчеркнула: чтобы не тянуло все время перекусывать, следует сбалансированно питаться, иметь три полноценных приема пищи в течение дня.«Перекусы между приемами пищи стимулируют постоянную выработку желудочного сока, что делает нас все время голодными, толкая на переедание. Обязательно завтракайте полноценно, не на бегу. Режим питания должен быть трехразовым с возможным одним перекусом (строго не углеводным)», - поделилась рекомендацией медик