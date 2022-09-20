В холодное время года возникает неконтролируемое переедание: врач
С наступлением холодов многие начинают ощущать все более возрастающую тягу к еде и прибавляют в весе.
«С понижением температуры человеку часто хочется больше есть, что приводит к набору веса», - сообщила, беседуя с «Газетой.Ru», Анна Шутова.
По словам медика, отчасти повышенный аппетит и неконтролируемое переедание в холодную погоду объясняются эволюционными механизмами, сохранившимися в организме с древних времен. Отчасти тем, что становится меньше света, и это начинает сказываться на содержании в теле витамина Д.
«Низкий уровень витамина Д ассоциирован с нестабильным настроением, эмоциональными перееданиями, и как следствие, набором веса», - объяснила Шутова.
Учитывая влияние названных факторов на аппетит, врач посоветовала для профилактики переедания избегать охлаждения и замерзания, тепло одеваться, а также употреблять продукты, содержащие «солнечный» витамин.
Еще одной причиной лишних перекусов и килограммов в холодные месяцы является слишком малое употребление воды, снижение уровня физической активности, добавила специалистка.
Шутова подчеркнула: чтобы не тянуло все время перекусывать, следует сбалансированно питаться, иметь три полноценных приема пищи в течение дня.
«Перекусы между приемами пищи стимулируют постоянную выработку желудочного сока, что делает нас все время голодными, толкая на переедание. Обязательно завтракайте полноценно, не на бегу. Режим питания должен быть трехразовым с возможным одним перекусом (строго не углеводным)», - поделилась рекомендацией медик
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