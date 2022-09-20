Кардиолог Кореневич рассказала, когда нормальный пульс может быть признаком проблем с сердцем

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Далеко не всегда пульс, который не соответствует принятой норме, говорит о проблемах с сердцем или сосудами. При этом иногда нормальный пульс — повод срочно бежать к врачу.Нормальной считается частота пульса от 60 до 90 ударов в минуту — в норме она должна соответствовать частоте сердечных сокращений. Причем, чтобы получить корректный результат, измерять пульс рекомендуется в состоянии полного физического и эмоционального покоя. Однако даже если ваш пульс выходит за пределы нормы, сразу пугаться точно не стоит. По словам кардиолога Анны Кореневич, это вовсе не значит, что у вас что-то не так с сердцем.- Нельзя ориентироваться только на показатели пульса, и на этом делать какие-то серьезные выводы о состоянии вашего здоровья, в частности сердечно-сосудистой системы. В моей практике было много тысяч людей с больным сердцем, но при этом с абсолютно нормальным пульсом — 65-75 ударов в состоянии покоя. И было огромное количество людей, у которых пульс выходил за пределы нормы, и при этом они были абсолютно здоровы, — объяснила Анна Кореневич подписчикам своего ютуб-канала.Когда норма — тревожный сигналКак отметила врач, частота пульса зависит от многих факторов, в том числе от уровня физической нагрузки и эмоций — в моменты активности или сильных эмоций пульс будет выше, чем в покое. Поэтому, к примеру, на измерение пульса при ходьбе с помощью специальных браслетов тоже не стоит особо ориентироваться. По словам врача, у многих при быстрой ходьбе он может достигать даже 120-140 в минуту, и это не будет признаком проблем с сердцем.- Это скорее говорит о банальной детренированности человека. У людей, которые регулярно занимаются спортом, прирост пульса (в такой ситуации) будет гораздо меньше, — поясняет специалист.Однако если пульс в пределах нормы, но при физической активности он не меняется — вот это уже повод для тревоги.- Когда вы измеряете пульс во время физической активности, и видите, что он не увеличивается, как положено для нормальной физиологической реакции — это как раз говорит об очень серьезных проблемах на уровне сердца. И здесь надо срочно идти к врачу и полностью обследоваться, — предупредила Анна Кореневич.Врач также добавила, что при любых подозрениях, что с пульсом что-то не так, всегда лучше обратиться к специалисту и пройти кардиологическое обследование. Если оно ничего не покажет, но вы по-прежнему будете неважно себя чувствовать — сердце будет сильно биться или, наоборот, периодически «замирать» — возможно, дело вовсе не в нем. Причина такого состояния может скрываться в эмоциональном состоянии, и здесь без помощи психотерапевта вряд ли получится обойтись.Как пульс меняется с возрастомКак объяснял врач-кардиолог Владимир Пирожников, частота пульса сильно зависит от пола и возраста человека. Так, например, у женщин и младенцев сердечная мышца сокращается чаще, чем у мужчин.По словам специалиста, в среднем показатели пульса у женщин находятся в пределах 60–80 ударов в минуту (при беременности частота может повышаться на 10-15 ударов в минуту), а у мужчин частота пульса обычно колеблется в пределах 60–75 ударов за минуту.Доктор назвал следующие нормы пульса в разном возрасте:0–1 месяц — от 120 (минимальный показатель) до 180 (максимальный показатель) ударов в минуту;1–12 месяцев — от 110 до 170;1–4 года — от 100 до 160;4–6 лет — от 90 до 130;6–8 лет — от 80 до 120;8–10 лет — от 70 до 110;10–15 лет — от 60 до 100;15–30 лет — от 60 до 80;30–40 лет — от 55 до 95;40–60 лет — от 50 до 95;60–80 лет — от 70 до 90.На показатели пульса, кроме физнагрузок, эмоций, пола и возраста, могут также влиять прием медикаментов, переохлаждение или перегрев, курение, алкоголь, лишний вес, а также эндокринные и сердечно-сосудистые заболевания.