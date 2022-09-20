Диетические напитки с подсластителями связаны с образованием тромбов в мелких артериях

Исследование показало, что этот класс напитков связан со значительно более высоким риском инсульта — осложнения свертывания крови.Сгустки крови могут быть опасными для жизни, если они блокируют вены или артерии. Коагуляция в этих областях может вызвать инсульты и инфаркты. Диетические напитки, такие как диетическая кола и диетический фруктовый сок, связаны с повышенным риском образования тромбов в мелких артериях."Исследование показало, что в дополнение к образованию тромбов, по сравнению с теми, кто никогда или редко пил диетические напитки, у женщин, которые выпивали два или более напитка с искусственными подсластителями в день, на 31 процент повышался риск ишемического инсульта, который возникает, когда сосуд, снабжающий кровью, в мозг блокируется", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.У женщин, не имевших в анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний или диабета, высокое потребление диетических напитков более чем удвоило риск окклюзии мелких артерий, особого типа ишемического инсульта, который возникает, когда кровоток блокируется в очень маленьком артериальном сосуде.Это одно из первых исследований, в котором изучалась связь между диетическими напитками и риском определенного типа инсульта.Женщины, которые употребляли два или более диетических напитка в день, также на 23% чаще переживали инсультом, на 29% чаще болели ишемической болезнью сердца и на 16% чаще умирали от любой причины.«Это очень интересные результаты, которые вызывают много дополнительных вопросов. Часть того, что делает это исследование важным, заключается в том, что люди, которые регулярно пьют газировку или другие сладкие напитки, склонны переключаться на искусственно подслащенные напитки, чтобы похудеть, когда в идеале их заменяют водой».