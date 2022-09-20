Как долго не стареть: следите за главными показателями молодости

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От чего зависит старение? Когда оно начинается? Можно ли определить тот момент, когда жизнь поворачивает «на закат» и что-то с ним сделать? По каким признакам можно определить, что вы начали стареть, и как их повернуть вспять?Большинство из нас хоть раз в жизни да говорили, что «возраст – это просто цифра в паспорте», но тем не менее, чем эта самая цифра больше, тем чаще приходится задумываться: а сколько раз ей еще предстоит смениться? И как долго еще внутреннее ощущение молодости будет совпадать не только с внешностью, но и с физическими возможностями? Проще говоря, с какого возраста начинается старение? А если не с возраста, то с чего?Всемирная организация здравоохранения в недавней классификации продлила молодость до 45 лет, возраст с 45 до 60 определила как средний, пожилой теперь длится с 60 до 75, а с 75 лет начинается старость. Но, как и все усредненное, эта классификация практически ничего не говорит о каждом конкретном человеке: все мы знаем хотя бы одного «молодого» старика, который уже в 30 начинает жаловаться на жизнь, а в 50 – мечтать о пенсии, и как минимум одного «живчика», который и в 80 ведет жизнь более активную, чем многие ровесники его детей. Можно ли немного обмануть природу и затормозить неизбежный процесс старения организма? Да! Вот главные маркеры старения, с которыми можно и нужно бороться.Развивайте силу рукСила рукопожатия и даже способность открыть банку с консервированными фруктами может быть признаком биологического возраста. Исследование, опубликованное в издании The Lancet, подтвердило: у людей с более слабым рукопожатием риск смерти от разных причин на 16% выше, чем у их сверстников. Все дело в мышечной массе: с возрастом мы активно ее теряем, и если не противостоять этому процессу, старение может начаться раньше и протекать активнее. Но есть и хорошая новость: испытуемые, которые развивали крепость захвата, в итоге жили дольше.Следите за объёмом талииМы все с возрастом набираем вес, но если он концентрируется «по мужскому типу» — то есть лишний жир скапливается в основном в области талии, дело плохо. Исследование 2019 года подтвердило: у женщин, чей лишний вес распределяется на животе, риск опасных сердечных заболеваний вдвое выше, чем у женщин, которые «запасают» жир в области бедер.Не сбавляйте темп!То, как быстро мы ходим, напрямую связано не только с физическим, но и с ментальным старением – по крайней мере, к такому выводу пришли авторы новозеландского исследования, в котором приняли участие почти 900 добровольцев. Результаты показали, что у тех участников исследования, чья походка была ниже средних показателей, были хуже показатели физического здоровья, их возраст наблюдатели чаще оценивали как более старший, а также объем гипокампа (отдела мозга, отвечающего за память и когнитивные способности) также был ниже, чем у более «быстрых» участников эксперимента.При этом исследование 2018 года, опубликованное в издании British Journal of Medicine, показало, что ежедневные часовые прогулки со скоростью около 6 км/час снизили риск смерти от всех причин на 20% (а у пациентов старше 60 лет – еще сильнее).Берегите кости и запасайте кальцийХрупкие кости – еще один маркер приближающейся старости. После 40 лет мы начинаем активно терять кальций – и с каждым годом этот процесс идет все быстрее. Кроме того, с каждым годом нашим клеткам все хуже удается сохранять витамин D, также необходимой для прочности костей – и, как следствие, мы чаще сталкиваемся с травмами и переломами.