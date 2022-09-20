10 важных правил гигиены полости рта

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Правильная гигиена полости рта позволит сохранить красоту и здоровье ваших зубов на долгие годы. Она не только предупредит развитие кариеса и болезней десен, но и продлит срок службы виниров, коронок и имплантов.Савицкая Юлия Сергеевна, врач-стоматолог-терапевт, стоматологической клиники The Dent, расскажет обо всех нюансах ухода за полостью рта, которые помогут вам чаще улыбаться и реже посещать стоматолога.Правило 1 — соблюдайте правильную технику чисткиЭтот пункт очень важен. Можно регулярно чистить зубы, но если делать это неправильно, то все усилия будут напрасны. К тому же, вы можете навредить своим зубам и деснам. Интенсивные горизонтальные движения щеткой приводят к стиранию эмали и даже рецессии десны, когда оголяется корень зуба. Что касается налета, то при таких движениях щетинки не счищают, а наоборот «затирают» его между зубами.Чтобы не травмировать эмаль и качественно удалить остатки пищи, делайте выметающие движения от десны к режущему краю зуба. Как говорят стоматологи – двигайтесь от «красного к белому». Чтобы очистить жевательные зубы со стороны щеки, введите щетку и немного прикройте рот. Так щека расслабится, и не будет мешать чистке. Не забывайте о язычной, небной и жевательной поверхности зубов. При очистке внутренней поверхности резцов и клыков переверните щетку вертикально. Первое время на зеркале будут брызги, но зато вы качественно удалите налет. Время чистки не должно быть меньше 2 минут. Если вы не уверены, что хорошо очищаете зубы, то обратитесь к стоматологу, и он покажет вам правильную технику.Правило 2 — очищайте зубы после едыОстатки пищи в полости рта — это источник питания бактерий, вызывающих кариес и воспаление десен. Чтобы снизить риск развития стоматологических заболеваний, очищайте зубы сразу после еды. Делайте это утром после завтрака и вечером после последнего приема пищи. Днем после еды активно прополощите рот водой, либо используйте жевательную резинку с ксилитом в течение 2 минут.Правило 3 — очищайте межзубные промежуткиНи мануальная, ни электрическая щетка не очищает между зубами, что приводит к развитию контактного кариеса. Такое поражение очень коварно, ведь оно становится заметно только тогда, когда кариозная полость увеличивается до значительных размеров. Чтобы избежать этой проблемы, ежедневно используйте зубную нить и ирригатор. Кроме того, существуют специальные ершики, диаметр которых стоматолог или гигиенист подбирает в каждом случае индивидуально.Правило 4 — используйте монопучковую щеткуЭта мини-щетка отличный помощник для идеальной чистки зубов. Благодаря своей форме и размеру она удаляет налет там, куда обычная щетка не может добраться. К таким зонам относят: дальнюю поверхность семерок и зубы мудрости, которые чаще всего занимают неправильное положение.Монопучковая щетка идеально очищает пришеечную часть зуба, которая находится рядом с десной. Также она необходима пациентам со скученностью зубов.Правило 5 — не забывайте про языкПомимо зубов, большое количество налета скапливается и на языке. Чтобы его очистить используйте специальные скребки и щетки. Если вы пользуетесь ирригатором, то обратите внимание на насадку для языка, имеющую форму ложки. Приспособления бережно убирают бактериальный налет, не травмируя вкусовые сосочки. Ежедневно очищая язык, вы не только снижаете риск развития кариеса, но и делаете свое дыхание свежим.Правило 6 — не используйте слишком абразивные пастыЗапомните, что применение высокоабразивных, отбеливающих паст чаще 1–2 раз в неделю вредно для зубов. Конечно, они хорошо справляется с налетом, но при ежедневном использовании оставляет микроцарапины на зубной эмали, а также на керамике виниров и коронок. В результате зубы утрачивают свой первоначальный блеск. К тому же, на шероховатой поверхности быстрее образуется темный налет. Для ежедневного ухода выбирайте пасты с индексом RDA 50–80. Если у вас чувствительные зубы, то приобретайте средства с индексом RDA от 20 до 50.Правило 7 — контролируйте качество чисткиЧтобы узнать насколько хорошо вы очищаете зубы, после гигиены используйте специальный индикатор. Средство окрашивает налет и помогает увидеть зоны, которые регулярно не дочищаются. После применения индикатора вы просто уберете оставшийся налет, чтобы не образовался кариес. Данное средство выпускают в виде ополаскивателя или таблеток, которые необходимо разжевать. Продукция некоторых производителей окрашивает зубной налет в разные оттенки, в зависимости от того, как давно он там находится.Правило 8 — регулярно меняйте зубную щеткуПри ежедневном использовании щетинки изнашиваются и не выполняют свою функцию также хорошо как в самом начале, когда щетка была новой. Плюс, у их основания постепенно скапливаются остатки пасты, зубной налет и бактерии. Именно поэтому рекомендуется менять щетку каждые 3 месяца.Кроме того, обновить зубную щетку рекомендуется сразу же после перенесенной ангины и простуды, а также сделанной профессиональной чистки у стоматолога. Выбирайте щетки средней жесткости, так как жесткая щетина будет травмировать десну, а мягкая оставлять налет. Исключение составляют мягкие густые щетки, в которых насчитывается более 5000 щетинок. Такие изделия отлично справляются со своей задачей.Правило 9 — используйте специализированные средства ухода, если у вас установлен зубной протез или брекетыЧтобы очистить пространство под мостовидным протезом, область под дугой и вокруг брекетов, используйте не только ирригатор, но и суперфлосс. В отличие от обычного флосса он имеет плотный кончик, который легко вводится под коронки и широкую губчатую часть, убирающую налет. При установке брекетов чистить зубы становится значительно сложнее. Чтобы защитить их от кариеса, необходимо приобретите специальную ортодонтическую щетку и ершики, которые поможет подобрать ваш стоматолог. Для очистки и дезинфекции пластинок, съемных протезов и кап используйте таблетки «Корега» или их аналоги.Правило 10 — один раз в полгода делайте профессиональную гигиенуДважды в год приходите на осмотр к стоматологу и делайте комплексную чистку. Врач с помощью ультразвуковой насадки и порошкоструйного аппарата удалит зубные камни и темный налет от чая, кофе и сигарет. В конце доктор сделает полировку зубов и реминерализирующую терапию препаратом с фтором и кальцием. Средство укрепляет зубную эмаль, защищает от кариеса и даже лечит его начальную форму в стадии белого пятна.