После травм мозга можно восстановиться

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Интеллектуальные нарушения, возникающие из-за травм мозга, можно обратить вспять. К такому выводу пришли исследователи, изучавшие структуру мозга бойцов смешанного стиля.Новое исследование ученых из Кливлендской клиники показало, что получаемые спортсменами повреждения мозга могут быть обращены вспять после того, как они перестают участвовать в этих спортивных поединках. Прежде всего исследование затронуло тех спортсменов, которые занимались различными боевыми видами спорта, включая и смешанные единоборства. Оказалось, что и через два года после завершения карьеры бойцы демонстрировали более хорошую память на слова, исполнительную функцию и скорость моторики.Сканы мозга показали, что этот орган у них утолщается, особенно в областях, которые контролируют эмоции, память и исполнительные функции. Полученные выводы очень важны не только для профессионалов боевых единоборств, но и для остальных получающих повторные травмы головы людей. Они позволяют утверждать, что так называемая хроническая травматическая энцефалопатия (ХТЭ), возможно, не является необратимой. В США более 6% всех людей страдают от различной формы ХТЭ, многие об этом даже не подозревают, поскольку принято считать, что неоднократные травмы получает только профессиональные спортсмены. Но для развития этой патологии достаточно получить два-три удара по голове в подростковом возрасте.