Как справиться с проявлениями аллергии на холод
Холодовая аллергия проявляется в виде слезотечения, покашливания, крапивницы на открытых участках кожи, насморка. Главная защита здесь – минимизировать воздействие холода на организм.
— Все открытые участки тела надо защищать. Нужно носить перчатки, а на лицо наносить жирный крем. Глаза тоже нуждаются в защите от холода. Здесь помогут капли с гиалуроновой кислотой, — отметила Иванова в комментарии «Радио 1».
Холодовая аллергия может начаться в любом возрасте, и важно распознать ее симптомы, потому что при первом столкновении ее часто путают с простудой.
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