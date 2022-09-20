Как убрать засос в домашних условиях быстро и эффективно

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«Ничто на земле не проходит бесследно» — мог бы спеть человек, обнаруживший на себе след от засоса. Но вместо пения он начинает предпринимать попытки убрать яркое пятно и чаще всего терпит поражение. И если в незаметном под одеждой месте засос можно не трогать и забыть о нем, пока сам не пройдет, то оставлять его на виду очень не хочется, чтобы избежать косых взглядов и лишних вопросов от тех, кто на них осмелится. «Рамблер» рассказывает, как можно быстро и эффективно убрать засос с видимого участка кожи.Чтобы понять, как справиться с засосом, нужно знать, что это такое. В сущности, засос — это просто синяк, то есть скопление травмированных капилляров под кожей. Чтобы убрать засос как можно быстрее, нужно ускорить восстановление поврежденных сосудов. Если засос свежий, алгоритм действий очень простой.Шаг №1Для начала нужно остановить процесс, возьмите лед, если есть, или что угодно из морозилки и приложите к поврежденному участку. Не нужно класть холодное непосредственно на кожу, лучше кусочки льда или замороженное мясо сначала обернуть полотенцем, а потом уже прикладывать к коже. Это поможет остановить кровоизлияние, а значит засос будет меньше и светлее. Также холод снимает отек и снижает воспалительную реакцию.Шаг №2Долго держать такой ледяной компресс не нужно — 15-20 минут вполне достаточно. После льда нанесите на поврежденный участок кожи аптечный крем или специальную мазь от ушибов. В аптеке все эти средства продаются без рецепта, поэтому проблем не возникнет. Но уточните у фармацевта: такие мази и кремы не должны иметь разогревающий эффект — это наоборот ухудшит ситуацию. В составе средства должны содержаться димeтилсульфоксид, гепарин и декспантенол.Шаг №3Следующий шаг — обеспечьте себе покой и отдых. Не нужно бежать в спортзал или на стадион, лучше почитайте книгу, посмотрите сериал или просто полежите с закрытыми глазами и подумайте о чем-то хорошем. Вы сделали все, что могли, а теперь нужно дать организму время на восстановление.Если засос вы заметили не сразу, например, только на следующий день, то можно ускорить заживление, но результат будет не такой впечатляющий. В этом случае ваша задача — убрать свернувшуюся кровь. А для этого нужно ускорить кровообращение. Что может помочь?Теплые компрессыНе кипяток, но тепло должно быть ощутимо. Три-четыре раза в день можно прикладывать тепло к месту засоса. Это стимулирует кровообращение, засос начнет постепенно менять цвет и становиться более светлым.МассажЭффект тот же, что и от теплых компрессов — ускорение кровотока, что поможет устранить свернувшуюся кровь из-под кожи. Можно чередовать массаж с теплыми компрессами, а можно делать его в течение 3-5 минут до компресса. Это поможет избавиться от засоса быстрее и эффективнее.Косметические средстваНеплохое подспорье в борьбе с засосами. Обратите внимание на состав, в креме должны содержаться следующие ингредиенты:Сок алоэ, который ускоряет заживление ран и рассасывание синяков,Экстракт арники, который снимает отечность и ускоряет восстановление поврежденных тканей,Витамин К, который укрепляет стенки капилляров,Витамин С, который ускоряет заживление и обладает противовоспалительным эффектом.Кстати, интересное народное средство — банановая кожура. Приложите ее внутренней стороной к засосу и подержите так 10-15 минут. А кроме банановой кожуры для компрессов можно использовать кашицу из черный смородины, мякоти апельсина или мандарина.Если ничего не помогаетВ этом случае ваш лучший помощник — декоративная косметика. Если засос уже почти прошел и остался небольшой след, можно использовать плотный тональный крем и консилер. Если засос все еще остается достаточно ярким, синеву поможет перекрыть губная помада. Оттенок может быть любым, но главное, чтобы в ней не было перламутра, блесток и эффекта металлик. Аккуратно наберите немного помады на палец и похлопывающими движениями нанесите на синяк, как бы притаптывая. Может понадобиться несколько слоев. Как только синяк будет перекрыт, можно воспользоваться обычным тональным кремом и консилером.