Как убрать пивной живот: 5 простых советов диетолога

Почему может появиться пивной живот — и не только у мужчин, но и у женщин — и как избавиться от него навсегда — рассказывает врач.Пивной живот — не только проблема мужчин, но и женщин. И его появление не всегда связано только с избыточным употреблением хмельного пенного напитка.О пивном животе врачи говорят тогда, когда у человека накапливается висцеральный жир в брюшной полости. Фигура при этом выглядит весьма характерно — такую называют «яблоко». Талия раздается и исчезает вовсе, живот выпирает вперед, а руки, бедра, ноги, шея и лицо могут быть при этом худыми.- Висцеральный жир накапливается не под кожей, а вокруг внутренних органов, — рассказала изданию Insider диетолог Меган Роу. — Он давит на брюшную стенку и тогда появляется характерный выпирающий живот.По словам эксперта, висцеральный жир появляется, если человек употребляет слишком много калорий — неважно, «жидких» или нет. На самом деле, пивной живот может развиться, даже если вы не пьете пиво или другой алкоголь. Провоцируют его появление простые сахара и углеводы — из газировки, булочек, печенья, фастфуда и так далее.Именно переизбыток сладостей и углеводов способствует увеличению избыточного веса — именно такая еда повышает уровень сахара в крови и усиливает потребность в калориях, что приводит к постоянному перееданию.Пиво — источник простых углеводов, в самой маленькой бутылке объемом 330 мл — 30 граммов углеводов и от 100 до 180 ккал. Но кто же из ценителей пенного ограничится таким количеством?Даже если вы выпиваете одну бутылку пива в день в дополнение к своему обычному рациону, вы можете набрать 4 килограмма лишнего веса за год. И что важно — пиво тут же уходит в тот самый «брюшной жир». Особенно осторожно с этим напитком стоит быть пожилым. Висцеральный жир еще быстрее накапливается с возрастом из-за происходящих гормональных и метаболических изменений.Многие врачи уже давно предлагают по объему талии оценивать риски различных серьезных заболеваний у человека. Уже доказано: чем больше ее окружность, тем больше вероятность получить диагноз «диабет», «деменция», «рак молочной железы», колоректальный рак, рак простаты, а также сердечно-сосудистые заболевания и другие хронические болячки.Как избавиться от пивного живота — 5 советов диетологаК сожалению, способа быстро справиться с проблемой не существует — доступной и безопасной таблетки для похудения пока не изобрели. Но эксперты советуют не опускать руки — и если у вас есть большое желание избавиться от пивного живота, добиться цели вполне реально. Вот несколько советов диетологов.1. Сократите употребление алкоголяДело не только в пустых калориях, которыми снабжает нас алкоголь, добавляя лишние килограммы. У спиртного есть ряд свойств, которые способствуют набору лишнего веса:Алкоголь замедляет метаболизм жира. Так работает организм — пока происходит расщепление спиртных напитков, жир откладывается, а не «сжигается».Алкоголь разжигает аппетит — вы не сможете удержаться от закуски, если выпьете хотя бы один бокал пива.Алкоголь убивает волю. Даже если вы обычно держитесь и не позволяете себе слишком калорийные продукты, вся ваша выдержка растворится в бокальчике-другом спиртного.Если без спиртного вы не мыслите своей жизни — хотя бы замените пиво и коктейли на сухое вино, разбавленное водой или минералкой и растягивайте бокал на несколько часов.2. Скорректируйте ваше питаниеВажно понимать, что и сколько вы едите ежедневно — учитывая все перекусы и подхваченные со стола коллеги печенья. У каждого человека может быть свой «норматив» калорий в день — все зависит от индивидуальных особенностей и образа жизни. Узнайте, как правильно считать калории и их расход: полезные таблицы.Можно и не увлекаться утомительным подсчетом белков-жиров-углеводов, а просто заменить в рационе сладкие и углеводистые продукты на цельные — ешьте не картофельное пюре, а гречу, не пышные булки — а цельнозерновой хлеб. Важно также сократить употребление ультрапереработанных продуктов (это колбаса, сосиски, нарезка).3. Добавьте клетчаткуДостаточное количество клетчатки в рационе может снизить риск развития хронических болезней, связанных с пивным животом — диабет 2 типа, инсульт, инфаркт и другие. Кроме того, продукты, содержащие клетчатку — например, овощи, насыщают лучше булок и позволяют долго оставаться сытыми.Считается, что взрослому человеку в день надо съедать не менее 30 граммов клетчатки. Много ее в свекле, цельнозерновых крупах, вымоченных в воде, моркови и капусте. Причем при варке, тушении или запекании, следите, чтобы овощи оставались сыроватыми. А вот огурцы и помидоры эффекта не дадут — чтобы «добрать» клетчатки, надо съесть минимум 3,5 килограмма огуречно-помидорного салата.4. Регулярно занимайтесь спортомДаже умеренная физическая нагрузка поможет избавиться от жира на животе. Достаточными считаются 150 минут спорта в неделю по 20-30 минут в день — даже просто энергичной ходьбы.5. Спите не менее 7 часовЕсли вы поздно ложитесь спать, засиживаясь с пивом или другим спиртным перед телевизором, это не добавляет вам здоровья, а только делает живот еще больше.Исследование 2022 года показало, что у людей, которые не высыпались, было на 11% больше висцерального жира, чем у тех, кто каждую ночь спал не менее 7-9 часов.