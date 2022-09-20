Как сбросить лишний вес с помощью обычной ходьбы

Сжигание жира будет зависеть от нескольких факторов.Ходьба, как и любая активность, сжигает калории: во время прогулок организм подключает огромное количество скелетных мышц, которые тратят энергию. Мышцы ног сгибают и разгибают конечности, мышцы спины удерживают позвоночник, мышцы живота контролируют торс, мышцы рук удерживают равновесие.Преимущество ходьбы в том, что она безопасна и доступна, в отличие от бега, езды на велосипеде или прыжков на скакалке. Недостаток – калории сжигаются медленнее, чем при вышеперечисленных нагрузках.Сколько калорий можно сжечь за час ходьбыУ каждого темп и вид ходьбы могут быть разными. Кто-то ходит 5 км/ч в гору, а кто-то 3 км/ч по ровному рельефу. В среднем за час мы можем сжечь 220 ккал. 1000 ккал – пять часов умеренной прогулки. Если вы хотите сжечь килограмм чистого жира, понадобится около 35-40 часов непрерывной прогулки.С помощью ходьбы рекомендуется сбрасывать лишний вес тем, кто имеет сильные ограничения в физических нагрузках. Например, людям с чрезмерным лишним весом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, перенесёнными травмами опорно-двигательного аппарата и так далее.Как эффективно использовать ходьбу для похуденияХодите в горку с небольшим уклоном. Неровный рельеф вынуждает мышцы работать в разном режиме, за счёт чего увеличится потребление калорий.Меняйте темп в течение прогулки. Быстрая ходьба способствует ускоренному сжиганию калорий, а медленная — даст телу восстановиться.Гуляйте от 60 до 120 минут в сутки. Помните, что этому виду активности нужно чуть больше времени, чтобы запустить процесс жиросжигания.Изучите правильную технику ходьбы. Она не только поможет быстрее похудеть, но и будет поддерживать опорно-двигательный аппарат здоровым.Правильная техника ходьбыОбязательно выберите удобную обувь – это основа здоровой ходьбы.Плечи, руки, шея расслаблены. Идём ровно, удерживая позвоночник прямо, и смотрим вперёд.При ходьбе руки должны раскачиваться вперёд и назад.Шагаем, перекатываясь с пятки на остальную часть стопы.Делаем шаг левой ногой, и в этот момент правая рука устремляется вперёд. Движение конечностей разноимённое.Поддерживаем правильное дыхание. Вдыхаем через нос, выдыхаем через рот.Шаг естественный, средней длины – от 75 до 85 см.Проверьте свою ходьбу, засняв на видео с разных сторон. Техника будет влиять не только на потерю веса, но и на здоровье. О том, как правильно ходить, чтобы не навредить организму, читайте тут.Сбросить лишний вес с помощью обычной ходьбы реально и безопасно, но для этого потребуется чуть больше времени. В сочетании с тренировками и правильным питанием результат будет виден через два месяца. Важно, чтобы вы получали удовольствие от ходьбы и она дополняла тренировку, а не заменяла её.