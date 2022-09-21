Сок, который может на 30% уменьшить толщину бляшек в артериях
Появление бляшек в кровеносных артериях связано с высоким уровнем холестерина, в особенности, так называемого «плохого» холестерина ЛПНП, который непосредственно способствует тому, что сосудистые стенки покрываются специфическим налетом. Это является основным фактором риска атеросклероза – патологического состояния, при котором артерии забиваются скоплениями жировых веществ, называемых бляшками или атеромами.
Такие бляшки, скапливающиеся на внутренних стенках артерий, состоят из различных веществ, циркулирующих в крови (они включают кальций, холестерин, клеточные отходы, другие компоненты). В ответ на образование бляшек клетки организма выделяют вещества, которые могут ухудшать состояние закупоренных артерий, повышая вероятность возникновения связанных с этим заболеваний.
В то же время исследователи, изучающие влияние гранатового сока на липидный профиль, сделали многообещающие выводы о его способности снижать уровень холестерина, – об этом проинформировал журнал Clinical Nutrition.
В частности, ученые наблюдали заметное уменьшение толщины артериального налета и бляшек у пациентов, употребляющих гранат. Результаты показали, что у людей, пьющих гранатовый сок, толщина сонной артерии уменьшилась на 30 процентов, чего не произошло с теми, кто употреблял напиток плацебо, – сообщил источник.
Также было зафиксировано, что показали, что после одного года употребления гранатового сока систолическое кровяное давление пациентов снизилось на 12 процентов.
Научные специалисты полагают, что ответственными за эти эффекты являются содержащиеся в гранате полифенолы – вещества, которые являются его основным источником антиоксидантной активности. Под их влияние улучшается функция внутренней оболочки сердца и кровеносных сосудов, постулировали исследователи.
Эксперты подчеркивают: чтобы предотвратить накопление холестерина, необходимо сократить потребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, есть больше овощей и фруктов, содержащих растворимую клетчатку. Она превращается в кишечнике в густой гель, что замедляет пищеварение и удерживает жиры, предотвращая их всасывание. Растительные стеролы и станолы, которых много в орехах, семечках и растительных маслах, также могут ограничивать количество холестерина, усваиваемого организмом.
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