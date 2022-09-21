Пародонтоз: Решаем проблему самостоятельно

При пародонтозе поражается околозубная ткань. Поэтому одним из ярких признаков пародонтоза можно назвать кровотечение из десен. Какие существуют методы профилактики и лечения данного заболевания: народный опыт.Пародонтоз является проблемой, которая затрагивает около 70% населения нашей планеты. Людей, которые смогли избежать этого заболевания, можно смело назвать счастливчиками. Запущенный пародонтоз приводит даже к потере зубов. Но это не только проблемы косметического плана. Пародонтоз может быть тревожным сигналом, что в организме имеется и другая проблема.Средства против пародонтозаПричины возникновения пародонтоза мало кто знает. Специалисты расходятся во мнениях относительно факторов, вызывающих данное заболевание.Панацеи от пародонтоза не существует. Многие сталкивались с этим, на первый взгляд, безобидным явлением. Но, на самом деле, врачи выяснили, что люди, у которых имеется кровотечение из десен, живут, как правило, на 5 лет меньше.Точно известно, что пародонтоз – одно из проявлений ослабленного иммунитета (в частности, дефицита определенных минералов и витаминов).Как лечить пародонтоз?Есть смысл начать с обследования желудка. Проблема с деснами часто возникает из-за того, что желудок недостаточно хорошо усваивает полезные вещества.Рецепты против пародонтозаЭффективный способ профилактики заболевания – полоскание. Для полоскания можно брать траву календулу (настой), раствор соли (1.ч.л. на стакан воды – полоскать после каждого приема пищи). То же самое касается содового раствора. Можно делать раствор соли и соды в равных пропорциях.Еще один вариант: взять сырую свеклу, очистить, натереть на мелкой терке и прикладывать к деснам с наружной стороны. Желательно держать 1 час или 2 часа. На ночь оставлять не рекомендуется. Полезно высосать весь сок, а так называемый «жмых» выплюнуть.Отличный способ: взять лист алоэ, очистить и приложить внутренней, желеобразной стороной.Сосновые иголки. Взять пучок и просто начать жевать до потери вкусовых качеств (в течение 1-2 часов). Жмых нужно будет выплюнуть по окончании процедурыБерется соль, сода и березовая зола в равных пропорциях, перемешивается. Взять 2 ч. ложки смеси и добавить мякоть столетника. Ввести воды ровно столько, чтобы получилась пастообразная масса. Ею намазывать десны и выдерживать 1 час. Желательно процедуры проделывать через час после приема пищи.