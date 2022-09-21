Врач предупредила о тромбах из-за популярного горячего напитка
По словам Вассерманн, дело в кофеине — веществе, которое также содержится в некоторых энергетиках.
«Напитки с кофеином обезвоживают организм, что приводит к сгущению крови, а это может увеличить риск свертывания крови. Обезвоживание влияет на компоненты крови, что делает кровь более густой и вязкой, она циркулирует медленно», — объяснила она.
Чаще всего, уточнила врач, тромбы образуются в сосудах паха, ног, бедер, рук.
Слова Вассерманн подтверждает и исследование, опубликованное в медицинском издании Medicine & Science in Sports & Exercise в 2018 году. Проводившие его ученые обнаружили, что прием кофеина во время интенсивных тренировок увеличивает опасность образования тромбов.
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