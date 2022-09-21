Рюмка водки на столе: сколько алкоголя можно выпивать в неделю, чтобы не угробить печень

Врачи предупреждают, риск все равно есть, но, если следовать правилам, его можно минимизировать. И еще одно важное условие — обязательно нужны «трезвые» дни, когда вы обходитесь безо всякого алкоголя.Рюмка водки — это не только название популярной песни, но и руководство к действию. Врачи определились с максимально допустимыми дозами алкоголя в день. В некоторых случаях рюмка водки — предельный максимум спиртного. Однако надо учитывать, что абсолютно безопасной дозы все равно не существует.- Так же как и нет четко определенного количества, при котором обязательно будет нанесен вред организму, — говорит гепатолог Екатерина Заботина.Эксперт объяснила, что существует понятие «стандартная доза»: в разных странах она отличается, в некоторых случаях — значительно. Например, в Великобритании за основу берется 8 граммов чистого этанола, в США это уже 14 граммов.- У нас принято считать за одну «стандартную дозу» примерно 10 граммов этанола, — уточнила доктор Заботина.Она равна:250 мл пива крепостью 5%;100 мл вина крепостью 12%;30 мл крепкого алкоголя крепостью 40%.Вредить печени мы начинаем после трех стандартных порций для мужчин и после двух — для женщин. Но это нормы для здоровых людей. Если есть малейшие отклонения в работе организма — а у кого их нет — то лучше употреблять дозу алкоголя, которая меньше опасного для печени порога.Мужчины:500 мл пива;Или 60 мл крепких напитков;Или 200 мл вина.- У женщин ниже активность желудочной алкогольдегидрогеназы, — объяснила Екатерина Заботина. — Вся нагрузка падает на печень, поэтому допустимые дозы будут ниже.Женщины:250 мл пива;Или 30 мл крепких напитков;Или 100 мл вина.- Но не стоит опрометчиво думать, что теперь можно на законных основаниях ежедневно выпивать рюмку водки, — предупреждает гепатолог. — Все эти дозы условны. Любая способна повредить клетки печени.Многое зависит от нашего возраста, пола, этнической принадлежности, генетики и заболеваний. Да и отдавать предпочтение какому-либо напитку тоже не стоит. Нет напитков вреднее или безопаснее для печени.- Существует лимит употребления алкоголя за неделю, — продолжает Екатерина Заботина. — У мужчин — не более 14 «стандартных доз» — это примерно 400 мл виски, у женщин — не более 7 доз — 1 бутылка вина. Превышение связано с риском смерти от цирроза.Но и это еще не все. Выпивать всю отведенную недельную норму за раз ни в коем случае нельзя! Только руководствуясь допустимыми ежедневными дозами.- Минимум 2-3 дня в неделю обязательно должны быть безалкогольными! — категорична врач. — И любые дозы противопоказаны, если у вас уже есть хронические заболевания печени, обострения хронических болезней желудочно-кишечного тракта или ожирение.