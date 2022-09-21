Принимающим антикоагулянты лучше отказаться от аспирина

Прекращение приёма аспирина при терапии антикоагулянтами снижает риск кровотечений. К такому выводу пришли ученые из Университета Мичигана.Если вы уже принимаете лекарства для разжижения крови из категории антикоагулянтов, то дополнительные препараты для этой же цели могут представлять опасность. Когда пациенты на антикоагулянтах отказывались от аспирина, у них значительно сокращалась опасность характерных осложнений, связанных с риском внутренних кровотечений, как установили американские ученые в ходе наблюдений более чем за 6 700 человек.Все они проходили через терапию антикоагулянтами в связи с риском венозной тромбоэмболии или тромбов, а также из-за мерцательной аритмии, которая может спровоцировать инсульт. Большинство лечилась варфарином, но также принимали и аспирин, хотя у них в анамнезе не было заболеваний сердца. Во время исследования употребление аспирина среди пациентов удалось снизить на 46,6%. При меньшем применении аспирина риск геморрагических осложнений или внутренних кровотечений сокращался более чем на 32%. Следовательно, на каждую тысячу пациентов удалось предотвратить одно значительное кровотечение. Это показывает, что при использовании антикоагулянтов дополнительно принимать аспирин крайне не рекомендуется.