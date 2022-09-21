«Диабет, астма, инфаркт не делают вас негодным к военной службе»: кого не смогут мобилизовать по состоянию здоровья

В России объявлена частичная мобилизация. В указе президента нет подробностей — кто именно подлежит призыву с 21 сентября и с какими медицинскими диагнозами в армию не отправят.По мнению экспертов, официальный указ о частичной мобилизации сформулирован максимально широко и оставляет свободу действий для Минобороны. Никаких деталей — кто будет призван, из каких регионов, какого возраста, в каком звании — он не дает.Пока известно, что первыми мобилизационные предписания получат резервисты — это отслужившие в армии мужчины и те, кто находится в запасе. Срочников пока в армию не призывают. «Доктор Питер» разбирался, кому положена отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации по состоянию здоровья и люди с какими диагнозами не подлежат мобилизации.- Шойгу заявил планку в 300 тысяч человек. Если понадобится еще, указ позволяет мобилизацию неограниченного числа военнообязанных, — рассказал в своем телеграм-канале юрист, глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. — В рамках мобилизации граждан оповещают путем вручения повесток лично в руки под подпись. Повестку могут вручить по месту жительства или по месту работы. Попадающие под мобилизацию граждане не смогут выехать за пределы места жительства без разрешения военкомата.Врач анестезиолог-реаниматолог, медицинский юрист, магистрант по гражданскому праву, профессиональный медиатор, переговорщик.«А если я болею? Тоже призовут?»Кого призовут после указа 21 сентября о частичной мобилизации?- Призыв коснется тех, кто служил и находится в запасе, с нужной военно-учетной специальностью. Это медики, водители…Какое состояние здоровья поможет избежать призыва?- У военнообязанного в военном билете есть категория годности. Если она «Д» — не годен — тогда мобилизация его не коснется. Остальным болезни не помогут. Уже должно быть вынесено заключение «не годен» или «не годен к службе в мирное время — ограниченно годен в военное время».Будет ли в военкомате комиссия для мобилизованных?- Никто просто так не направит на комиссию. Разве что по психическим заболеваниям…Если человек болен прямо сейчас, руку сломал, ковид…- Это временная отсрочка. На пару месяцев. Потом все равно заберут.А если человек перенес тяжелую болезнь уже после выхода в запас — диабет, астма, инфаркт? Это ему поможет избежать мобилизации?- Эти заболевания не дают негодности, только если тяжелая стадия заболевания. Если есть последствия инфаркта — то МОЖЕТ БЫТЬ дадут негодность. Разбираются в каждом конкретном случае индивидуально. И в зависимости от того — офицер или нет. Офицер более годен, чем не офицер, как правило. В любом случае, в военкомат надо принести медицинские документы и настаивать на комиссии.Категория «Д» — с какими болезнями не берут в армиюРанее «Доктор Питер» рассказывал, что категорию «Д» после медицинской комиссии в военкомате призывник получает только если у него серьезные проблемы со здоровьем. Всего категорий 5«А» — годен к военной службе.«Б» — годен к службе с незначительными ограничениями.«В» — ограниченно годен к военной службе.«Г» — временно не годен.«Д» — не годен к несению военной службы.Последнюю категорию, которая дает освобождение от службы в армии как в мирное, так и в военное время, дают только тем, у кого довольно тяжелые заболевания. Например, это гипертония 3 степени, ВИЧ и рассеянный склероз, а также острые формы туберкулеза, экземы, псориазы, которые плохо поддаются лечению, муковисцидоз, эпилепсия с приступами чаще 5 раз в год, полная глухота и другие.Кого не призовутПо данным Шойгустудентов вузов,тех, кто служит по призыву, то есть срочников.Право на отсрочку есть ли тех, кто работает на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.По данным юриста Константина Ерохиналюдей, имеющих 4 и более несовершеннолетних детей,людей, у которых на иждивении есть недееспособные родственники,людей, которые в настоящий момент ухаживают за больными родителями.людей, которые находятся в специальном мобилизационном резерве.Когда можно НЕ идти в военкомат, если получил повесткуСогласно пункту 2 статьи 7 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» гражданин вправе не являться по повестке при наличии уважительных причин, которые должны быть документально подтверждены. К ним относятся:Заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности;Тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;Препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;Иные причины, признанные уважительными.